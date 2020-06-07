Emet Termal Otel olağanüstü önlemlerle hizmete başladı - Son Dakika

Emet Termal Otel olağanüstü önlemlerle hizmete başladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 aydır kapalı olan Emet Termal Resort Spa İşletmesi, tüm önlemler alınarak hizmet vermeye başladı.

Emet Termal Otel olağanüstü önlemlerle hizmete başladı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 aydır kapalı olan Emet Termal Resort Spa İşletmesi, tüm önlemler alınarak hizmet vermeye başladı.


Emet ilçesinde bulunan Emet Termal Resort Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, yaptığı açıklamada, "Türkiye de yeni normal hayata geçtiğimiz bu günlerde, Emet Termal Otel olarak bizde Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgelerine istinaden otelimizde korona virüs tedbirlerini en üst seviyede aldık ve uygulamaya başladık. Bütün departmanlarımızda tesis içi Salgın Planlarımızı ve aksiyonlarımızı kriterlere uygun olarak hazırladık. İçişleri bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetlemelerden otelimiz başarılı bir sonuç alarak, tesisi içi salgın planımız ve hijyen uygulamalarımız onaylanmıştır. Otelimizde 6 Haziran 2020 tarihinde hizmet vermeye tekrar başladık. Tesisimiz de maske, sosyal mesafe ve dezenfektan işlemlerini en üst seviyede uygulamaktayız" dedi.


"Maske, sosyal mesafe ve hijyen"


Milli Eğitim Bakanlığı hijyen belgeli olan personele korona virüs için eğitimler verdiklerini belirten Sezer, "Personelimiz güvenlik görevlileri tarafından her gün giriş ve çıkışlarında temassız ateş ölçümü yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Personel kullanım alanların da kriterlerde belirtilen bütün hijyen önlemleri alınmış ve temizlik çizelgeleri ile takip ve kontrolü sağlanmaktadır. Personelimizin kullandığı bütün alanlarda el dezenfektanları bulunmaktadır. Misafirlerimiz tesise girişte korona virüs sorumlusu hemşiremiz tarafından temassız ateş ölçümü yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Aynı zamanda talep edilmesi halinde misafirlerimize verilmek üzere maske bulundurulmaktayız. Misafirlerimizin ortak kullandıkları her alanda örneğin; lobby, restoran, spa, hamam ve havuzlarda özel stantlara monte edilmiş el dezenfektanları bulunmaktadır. Tesis içerisinde, lobby, restoran, spa, hamam ve havuz da misafirlerimizin görebilecekleri her yerde 3 dilde bilgilendirici, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını anlatan afişlerimizi asmış bulunmaktayız" diye konuştu.


"Otel odalarımızda her bir misafirimize özel hijyen"


Müdür Sezer, "Personelimiz her oda için ayrı eldiven ve temizlik bezlerini değiştirerek TSE belgeli temizlik ürünleri ve sulandırılmış çamaşır suyu ile odanın temizliği yapılmaktadır. Oda servisi için misafirlerimize verilen oda kartların da bulunan QR kodu okutarak odalarına sipariş verebileceklerdir. Restoranımızda hijyen önlemlerini en üst seviyede alarak açık büfe hizmetimiz devam etmektedir. Misafirlerimize mutfakta görevli aşçılarımız tarafından sunum yapılmaktadır. Restoranımız başta olmak üzere otelimiz içindeki bütün oturma alanlarında ve masalar arasın da 1 buçuk metre sosyal mesafeyi sağlamış bulunmaktayız. Kas ağrısı, eklem ağrıları, iskelet hastalıkları, kronik bel ağrısı, yumuşak doku rahatsızlıkları, stres bozukluğunda ve spor yaralanmaları sonrası yardımcı tedavi olarak kullandığımız doğal ve organik termal suyumuzun mikrobiyolojik analizleri de sürekli sağlık bakanlığı tarafından denetim ve kontrolleri yapılmaktadır. Sağlıklı, güvenli ve huzur dolu bir tatil yapmak için siz değerli misafirlerimizi Emet Termal Otel'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Koronavirüs, Termal, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 09:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet Termal Otel olağanüstü önlemlerle hizmete başladı - Son Dakika Ekonomi

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