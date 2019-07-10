Son Dakika Haberleri: Emet ve Hisarcık belediyelerinden sokak hayvanları için proje
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Emet ve Hisarcık belediyelerinden sokak hayvanları için proje

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık belediyeleri işbirliği ile bölgedeki sokak hayvanları için yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde "Geçici yaşam alanı " oluşturulması için proje hazırlandığı bildirildi.

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Kütahya'nın Emet ve Hisarcık belediyeleri işbirliği ile bölgedeki sokak hayvanları için yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde "Geçici yaşam alanı " oluşturulması için proje hazırlandığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, iki ilçe belediyesinin fen işleri ve zabıta ekiplerinin bir süredir istişare ve araştırma çalışmaları sonrası, 2 ilçeye hitap edecek bir bölgede "Geçici yaşam alanı" oluşturulması için çalışmalara başlandığı açıklandı.

Emet malı mevkiinde yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde geçici yaşam alanı oluşturulması için proje hazırlama çalışmalarına geçilirken, komşu ilçelerce bu konuda hazırlanan projeler oluşturulan ekiplerce yerinde inceleniyor.

Başta sahipsiz sokak köpekleri ve kediler olmak üzere, kanatlı hayvanlar içinde bölümlerin olacağı geçici yaşam alanı içerisinde, idari bina, yavru anne bakım binası, sağlık binası, mutfak, karantina odası ve barınaklar inşa edilecek.

Hazırlanacak projenin yüzde 40'ı Orman Bakanlığı'ndan temin edilecek hibe ile karşılanırken, diğer maliyet ve başta veteriner ve işçi istihdamı olmak üzere, araç, atık gıda toplama ekip ve teknik teçhizatları iki belediyeler tarafından karşılanacak. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
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