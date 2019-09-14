Son Dakika Haberleri: Emet ve Hisarcık'ta 'turizm gelişim' belgeleri iptal edildi
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Emet ve Hisarcık'ta 'turizm gelişim' belgeleri iptal edildi

7 dakika önce

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde 'turizm merkezleri gelişim' belgeleri iptal edildi.

Emet ve Hisarcık'ta 'turizm gelişim' belgeleri iptal edildi, System.String[]

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde 'turizm merkezleri gelişim' belgeleri iptal edildi.


Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karara göre, Kütahya Emet Termal Turizm Merkezi ve Kütahya Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezi, turizm gelişim belgeleri iptal edildi. Söz konusu kararla, sınırları yeniden belirlenen merkez ve bölgeler arasında Kütahya Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi, Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi, Kütahya Simav Eynal, Çitgöl, Naşa Termal Turizm Merkezi, Kütahya Tavşanlı Göbel Termal Turizm Merkezi yer alırken, Emet ve Hisarcık ilçelerinin çıkarılması tepkilere neden oldu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Emet, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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