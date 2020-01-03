Emetborspor'un Taekwondo başarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Emetborspor'un Taekwondo başarısı - Son Dakika Spor

Emetborspor'un Taekwondo başarısı

6 saat önce

Ankara İsmet İraz Taekwondo Spor Salonu'nda yapılan siyah kuşakdan terfi sınavından Emetborpsor Kulübü sporcuları başarı ile döndüler.

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Ankara İsmet İraz Taekwondo Spor Salonu'nda yapılan siyah kuşakdan terfi sınavından Emetborpsor Kulübü sporcuları başarı ile döndüler.


Teknik Direktörümüz Efraim Kavgacı, yaptığı açıklamada, "Emetborpsor Taekwondo ekibimizden Feyza İleri 2. pum, Eyüp Can Kurtoğlu, Hacer Tavacı, Tuğçe Naz Varol, Mete Atış, Zehranur Yüce, Zehranur Küpeli, Nazlı Kazanoğlu ve Tahsin duymaz 1. pum siyah kemer almaya hak kazandılar.Sporcularımıza ve ilçemizde spor faaliyetlerine destek veren tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
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