Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Son Dakika

Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in de katıldığı Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası Ankara'da gerçekleştirildi.

Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı, System.String[]

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in de katıldığı Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası Ankara'da gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şurada bugün doğum günü olan ve 5 yaşına giren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın kızı Meryem Nisa'ya doğum günü hediyesi verdi. Doğum günü hediyesini alan Meryem Nisa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yanağından öperek teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediyesini verdiği minik Meryem Nisa ile ilgilendikten sonra konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı. - KÜTAHYA

Recep Tayyip Erdoğan, Meryem, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esad, Erdoğan ile görüşme ihtimali sorusuna yanıt verdi: Bundan gurur duymam
Erdoğan'ın yakında tanıtacağı yerli arabayı Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Tarihin son def ustası, koyun derisinden müzik aleti yaparak geçimini sağlıyor

Son Dakika Haberleri
01:14 Malatya'da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı - Son Dakika
01:01 Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi; Galatasaray Avrupa defterini kapattı - Son Dakika
00:46 'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak' - Son Dakika
00:46 Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı - Son Dakika
00:46 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Son Dakika
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Son Dakika
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Son Dakika
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:42:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]