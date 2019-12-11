Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Son Dakika

Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in de katıldığı Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası Ankara'da gerçekleştirildi.

Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı, System.String[]

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in de katıldığı Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası Ankara'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şurada bugün doğum günü olan ve 5 yaşına giren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın kızı Meryem Nisa'ya doğum günü hediyesi verdi. Doğum günü hediyesini alan Meryem Nisa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yanağından öperek teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediyesini verdiği minik Meryem Nisa ile ilgilendikten sonra konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Meryem, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:55 Kaynak: İHA
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