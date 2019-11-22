Emetliler 'Hayır'da buluştu

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Platformu tarafından düzenlenen hayır etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Binlerce vatandaş, Cuma namazı sonrası Hükümet Meydanı önünde kurulan paltformda bir araya geldi.



Okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından yapıldı.



Çınar, "Emet ilçemizin her türlü kaza beladan def'i, memleket olarak birlik beraberliğin tanzimi ve devamı, bolluk bereket için yağmur duası, Babuk beyin dağıyla taşıyla uçan kuşuyla tamamen vakfettiği Emet ilçesinde vakıf şartlarının yerine getirilmesi için bir araya geldik. Rabbim, okunan hatimleri, yapılan duaları ve hayırlarımızı kabul etsin "dedi.



Hatim duasının ardından meydanda kurulan kazanlarda halka kavurma pilav ve ayran dağıtıldı.



Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Halil Er, Emet Platformu çatısı altında böylesi hayırlı bir hizmet için bir araya gelen, emek ve maddi manevi destek veren, Kaymakamlık, belediye, mahalle muhtarları ve vatandaşlara teşekkür etti.



Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Bu etkinlikle geçmiş yılların şükrü, geleceğin tevekkülü ve Emetimizde kazaların belaların defi için hayrımızı yaptık. Yüce Allah hayır ve dualarımızı kabul etsin. Önümüzdeki yıllarda da bu tür etkinlikleri devamı için gerekeli desteği vereceğiz "dedi.



Akpınar Mahallesi Muhtarı İlhan Özdemir, "Resmi kurumlar, parti ve Stk temsilcileri ve biz muhtarlar hep beraber,Emet halkını hayırda buluşturduk. Maddi manevi destek veren katılan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA