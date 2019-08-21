Son Dakika Haberleri: Emetspor'a özel ödülü
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Emetspor'a özel ödülü

1 saat önce

Kütahya ASKF tarafından Emetspor kulübüne Özel Fair Play ödülü takdim edildiği bildirildi.

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Kütahya ASKF tarafından Emet spor kulübüne Özel Fair Play ödülü takdim edildiği bildirildi.

Altyapı çalışmaları kapsamında U-12, U-13 takımları kurarak liglere katılım sağlayan Emetspor kulübünün çalışmaları Kütahya ASKF tarafından ödüllendirildi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamalrda, " Sağlıklı ve ahlaklı bir gençlik için çıktığımız bu yolda belli bir mesafe kat ettik. Ama daha yapacak çok işimiz var. Gençliğe yapılan her yatırım ve hizmet her zaman değerlidir. Emetspor kulübü olarak sadece futbol da değil tüm spor dallarında imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
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