Emetspor Kulübü Satranç Takımı Ödüllendirildi

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya'da düzenlenen merkez ve ilçeler arası yaş grupları satranç turnuvasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya'da düzenlenen merkez ve ilçeler arası yaş grupları satranç turnuvasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.



Kaymakam Çiçek, Osman Melih Koçaata, Mustafa Tuna Özkul, Kıvanç Güner ile üç birincilik, Halit Akbulut'la da üçüncülük alan Emetspor kulübü oyuncularını, satranç takımı hocası Özgür Kaya'yı, Emetspor Kulübü Başkanı Hüseyin Özbeyaz'ı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık'ı makamında kabul ederek, tebrik etti ve dereceye giren oyuncuları ödüllendirdi.



Kaymakam Çiçek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "İlçemizde satrancın yaygınlaşması ve gelişmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerin zararlı alışkanlıklar edinmesi ya da vakit öldürmesi yerine, zihinsel açıdan gelişim için yararlı olan satranç sporu ile ilgilenmeleridir. Öğrencilerimizin satranç sporuna ilgisinin ve sevgisinin giderek artıyor olması memnuniyet verici. Satranç sporu stratejik düşünme, hesaplama gibi önemli kazanımların gelişmesini sağlayan mükemmel bir spordur. Bu turnuvaya katılıp ter döken tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, daha büyük başarılar beklediğimi ifade etmek istiyorum. Satranç, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Ayrıca, kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve kendine güven duygusunu geliştirir. Bu spora düzenli bir şekilde devam etmeniz halinde, ileride çok daha büyük yararlarını göreceksiniz" diye konuştu. - KÜTAHYA

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