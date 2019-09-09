Son Dakika Haberleri: Emetspor Yaz Futbol Okulu sona erdi
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Emetspor Yaz Futbol Okulu sona erdi

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 40 öğrencinin futbol eğitimi aldığı "Emetspor Yaz Futbol Okulu'nun sona erdiği bildirildi.

Emetspor Yaz Futbol Okulu sona erdi, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde 40 öğrencinin futbol eğitimi aldığı "Emetspor Yaz Futbol Okulu'nun sona erdiği bildirildi.


Yaz boyunca yaklaşık 40 öğrencinin futbol eğitimi aldığı Emetspor Yaz Futbol Okulu, Emet ilçesi Tahtalı yaylasında yapılan piknik organizasyonu ile sona erdi.


Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, " En iyi yatırım geleceğe yönelik yatırımlardır. Emetspor olarak geleceğimiz olan gençleri hem bedenen hem de ruhen yetiştirmek zorundayız. Bu emekler sadece kulübümüze değil ilçemiz geleceğine de faydalı olacaktır. Başta antrenörlerimiz Yasin Peker, Efdal Ülker, İbrahim Gökduman olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Futbol, Emet, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
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