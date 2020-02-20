Emetspor yönetiminde değişim - Son Dakika
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Emetspor yönetiminde değişim

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde, bünyesinde birçok branşta sporcu barındıran Emetspor Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile başkan ve yönetim kurulu değişikliği yapıldı.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde, bünyesinde birçok branşta sporcu barındıran Emetspor Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile başkan ve yönetim kurulu değişikliği yapıldı.


2 yıldır kulüp başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Özbeyaz resmi görevlerinin yoğunluğundan dolayı kulüp başkanlığını Mustafa Gülmez'e devretti.


Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada "Yeni baskan ve yönetimimize başarılar diliyorum. İki yıldır yürüttüğümüz kulüp başkanlığı döneminde bir çok çalışmaya imza attık. Yaptığımız tüm çalışmalarda ilçemiz gençliğini ön palanda tuttuk. Bu süreçte bize her türlü desteği veren sayın İlçe Kaymakamımız Hasan Çiçek'e, kamu kurumlarımıza, ilçe esnafımıza ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tek derdimiz gençlerimiz, başka bir gayemiz yok. Yeni yönetimimizin de ilçemizin geleceği olan gençlerimize yönelik çalışmalara devam edeceğine inancım tamdır" dedi.


Bugün devraldıkları bu bayrağı daha ilerilere taşımak için yeni yönetim ile birlikte tüm gayret ve çabayı göstereceklerini belirten, kulüp başkanlığına seçilen Mustafa Gülmez, "Görevi devraldığımız başkanımız Hüseyin Özbeyaz' a 2 yıldır verdiği mücadeleden ve ekmeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte kulübümüze yeni bir tesis kazandırdığı, pek çok spor branşlarında kulübümüzü aktif hale getirdiği ve ilçemiz gençleri için gösterdiği üstün fedakarlık için ayrıca başkanımıza minnet borçluyuz. Kendisini ve yönetimini başarıları çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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