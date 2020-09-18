Emevi Komutanın Türbesi yenilendi - Son Dakika

Emevi Komutanın Türbesi yenilendi

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesinde bulunan Emevi komutanlarından Mansur Bin Cavena'nın Türbesi yenilendi.

Emevi Komutanın Türbesi yenilendi, System.String[]

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesinde bulunan Emevi komutanlarından Mansur Bin Cavena'nın Türbesi yenilendi.

Döküntü içerisinde ve yıkılmak üzere olan Emevi Komutan Mansur Bin Cavena Türbesi 4 aylık çalışmanın ardından yenilendi. Binalar arasında bulunan kullanılmaz haldeki türbe bakımsızlıktan dolayı ziyaret edilemiyordu.

İsmi açıklanmayan bir hayırsever işadamı tarafından türbe yenilenerek, ziyarete açıldı. Sanduka dışında dış yapısı tamamen yenilendiği Türbe yeniden inşa edildi.

Rivayetlere göre, Adıyaman ve çevresi M.S.395 yılından itibaren Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans Devletinin) egemenliği altındayken İslam akımlarına maruz kalmıştır.

Hz. Ömer'in halifeliği döneminde (634-644) Adıyaman ve çevresi Müslüman Arapların eline geçmiştir. Aba Ubeyde, Halid Bin Velid, Sait Bin Ebi Vakkas ve İyaz Bin Ganm gibi tanınmış İslam komutanlarının katıldığı savaşlar sonucunda 638 yılında bu bölge İslam topraklarına katılmıştır.

Adıyaman ve çevresi bir süre Müslümanlarla Bizanslar arasında sınır bölgesi ve çekişme konusu olur. 670 yılında Emevi komutanlarından Mansur Bin Cavena Adıyaman'ı ele geçirir. Bu komutanın Adıyaman şehrinin ilk yerleşim alanı içinde kalan bugünkü Adıyaman Kalesini yaptırdığı rivayet olunur. - ADIYAMAN

Adıyaman, İslam, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emevi Komutanın Türbesi yenilendi - Son Dakika

YORUMLAR (1)
  • Ali: hısnı mansur ismi burdan geliyor eskiden köyden şehre gelenler semsura gidiyorum derdi yaşlılar.80 90 lıklar iyi hatırlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

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