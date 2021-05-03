Emg Nedir ve Nasıl Çekilir? Emg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar - Son Dakika

Emg Nedir ve Nasıl Çekilir? Emg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar

03.05.2021 20:48
Emg Nedir ve Nasıl Çekilir? Emg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar, System.String[]

Sinir olarak tabir edilen ve vücutta haberleşme amacıyla kullanılan organizmalar neredeyse her faaliyeti yürütmek için gerekir. Çeşitli hastalıkların oluşması sonucu zarar gören kas ve sinirler bazı eylemleri yerine getirebilme durumunda sorun teşkil edebilir.

Sinir olarak tabir edilen ve vücutta haberleşme amacıyla kullanılan organizmalar neredeyse her faaliyeti yürütmek için gerekir. Çeşitli hastalıkların oluşması sonucu zarar gören kas ve sinirler bazı eylemleri yerine getirebilme durumunda sorun teşkil edebilir. Bu durum kimi zaman hissizlik kimi zaman ağrı kimi zaman ise uyuşukluk olarak öne çıkar. Böyle durumlarda sorumlu olan kasları ve sinir grubunun tespit edebilmek için EMG tekniği kullanılır.

Emg Nedir ve Nasıl Çekilir?

Nörobilim de yaygın olarak kullanılan EMG elektrik sinyalleri vasıtasıyla herhangi kas ve hücre grubunun çalışıp çalışmadığını anlar. Bir başka deyişle vücutta bulunan çeşitli organların ya da eklemlerin görevini yerine getirdiğinden emin olmak için kullanılır. Yukarıda da bahsedildiği gibi ağrı, hissizlik ve uyuşukluk durumunda hemen ameliyata başvurmak yerine öncelikle problemin kaynaklandığını tespit etme amacıyla kullanılır. Bu sayede ameliyat ile birlikte gelecek uzun iyileşme süreci, diğer birimlerde oluşması muhtemel hasarların önüne geçme ve sorunu kısa süre içerisinde giderme mümkün olur.

EMG çekilirken temel amaç duyu ve motor sinirleri görevini tam olarak yerine getirip getirmediğinden emin olmaktır. Burada kullanılan teknik tamamen elektrik prensiplerine dayanıp iletim hızını ölçme olarak bilinir. Yani işaret parmağında var olan hissizlik durumunu anlayabilmek için EMG uygulanması ve hangi sinir gruplarında sorun olduğunu keşfetmek oldukça kolaydır. Var olan problemi tespit etme ve tedavi aşamasında uygulanacak yöntemleri belirleme konusunda daha kestirme yöntem sunan EMG gelişmiş tıbbın en iyi örneklerinden biridir.

Deri üzerinden yerleştirilen elektrotlar vasıtası ile çekilen EMG sinirlerin iletkenliğini ölçer. EMG testine girmeden önce rahat kıyafetler tercih etmek ve deri üzerinde herhangi bir krem, makyaj ya da benzeri kapatıcı malzemeler kullanmamakta fayda vardır. Tok karnına çekilen EMG ilaç kullanan ve kalp pili olan kimseler için herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak uygulama öncesinde uzman doktoru bilgilendirmek ve özellikle kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa konu hakkında uyarmakta fayda vardır.

Emg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar?

EMG çekilmesinde temel amaç hastalıkları daha kolay bir şekilde tespit etmek olarak bilinir. Nitekim oluşan ağrı, hissizlik, yanma ve uyuşukluk gibi problemler çeşitli kas grubu ya da sinirlerde var olan problemin işaretçisidir. Böyle durumlarda hemen ameliyat yöntemine başvurmak yerine EMG testi uygulamak daha kolay çözümleri beraberinde getirecektir. Bununla birlikte EMG küçük problemleri tespit etme ve basit sorunlardan kaynaklanan reaksiyonları çözmede oldukça başarılı yöntemler arasındadır.

EMG ne işe yarar konusunda ise verilebilecek en iyi cevap kas ve sinir grupların da var olan hastalıkları tespit etmedir. Nöro bilim alanına giren bu organizmalar vücudun çeşitli hareketleri ve eylemleri yerine getirebilmesi için birbiriyle uyum içerisinde çalışması gereken bileşenlerdir. Ancak kimi zaman fiziksel kazalar kimi zaman kimyasal tepkimeler kimi zaman ise psikolojik etkenler bu birimlerin çalışmasına engel olabilir.

Kolay bir şekilde tedavi edebilme ve hastalığı daha iyi anlama açısından EMG testi tam olarak burada devreye girer. Deri üzerine yerleştirilen elektrotlar sayesinde kasların ve sinir gruplarının beyin ile olan iletişim süresi izlenir. Herhangi bir gecikme durumunda problemin nereden kaynaklandığı ve neyin sebep olduğu uzman doktor tarafından kolaylıkla keşfedilir.

Emg Nedir ve Nasıl Çekilir? Emg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Emg Nedir ve Nasıl Çekilir? Emg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var         
20:58
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı         
20:03
Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi         
19:54
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım         
19:37
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu         
19:05
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti 30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti         
16:59
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 21:34:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emg Nedir ve Nasıl Çekilir? Emg Neden Çekilir ve Ne İşe Yarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement