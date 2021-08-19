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EMİB'den Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölgelere 6 milyon liralık destek - Son Dakika

EMİB'den Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölgelere 6 milyon liralık destek

19.08.2021 20:12

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölgeler için 6 milyon liralık destek sağlayacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölgeler için 6 milyon liralık destek sağlayacak.

Birliğin Menteşe ilçesindeki otelde düzenlenen ağustos ayı kurul toplantısı öncesi gazetecilere konuşan EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, yanan alanlar için ayırdıkları bütçeyi herkesin içine sinecek şekilde harcamak istediklerini söyledi.

Yanan bölgeler için üzerlerine düşen görevi yerine getirmek istediklerini belirten Kaya, "Birlik olarak orman yangınlarında yanan bölgelerde yaralarının sarılması için 6 milyon lira bütçe ayırdık. Burada üyelerimizle de görüşeceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız. İki yıldır hiçbir etkinliğimizin olmamasından kaynaklı iyi bir bütçemiz var. Madencilerimizden zarar görenler de dahil köylere ne yapabiliriz diye karar alacağız. Bunu gerçekten herkesin içine sinecek şekilde harcamak istiyoruz." dedi.

Kaya, Türkiye'nin ocak-temmuz döneminde madencilik sektöründeki ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre 48'lik artışla 2 milyar 222 milyon dolardan 3 milyar 294 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Madencilik sektörünün son bir yıllık ihracatının yüzde 33'lük artışla 5 milyar 342 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Kaya, şunları dile getirdi:

"Bu artışla 2021 yılı sonunda 6 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2021 yılının 7 aylık döneminde ihracatımızı yüzde 19'luk artışla 505 milyon dolardan 600 milyon dolara çıkarırken son bir yıllık ihracatımız 1 milyar 26 milyon dolara ulaştı. Doğal taş ihracatımıza baktığımızda 2021 yılının ocak-temmuz döneminde doğal taş ihracatımız yüzde 30'luk artışla 1 milyar 174 milyon dolara yükseldi. Muğla'nın, 2021 yılı ocak-temmuz döneminde madencilik ihracatı yüzde 43'lük artışla 39 milyon dolardan 56 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü, Muğla'da en fazla ihracat yapan ikinci sektör konumunda."

EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Melike Alpay Özmen de madencilik sektörü temsilcilerinin iş makinesi ve insan gücü ile özverili şekilde gece gündüz Muğla'daki yangınlara müdahale ettiğini belirtti.

EMİB'den Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölgelere 6 milyon liralık destek
EMİB'den Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölgelere 6 milyon liralık destek
EMİB'den Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölgelere 6 milyon liralık destek
EMİB'den Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölgelere 6 milyon liralık destek

Madencilik, Muğla, Maden, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EMİB'den Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen bölgelere 6 milyon liralık destek - Son Dakika


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