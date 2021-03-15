Emil Ilhamoğlu Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Emil Ilhamoğlu Türkiye'ye geliyor

15.03.2021 16:56
Emil Ilhamoğlu Türkiye'ye geliyor, System.String[]

6-7 Nisan tarihlerinde İstanbul'da "NanobrowsPMU Workshop" düzenlenecek. Tüm dünyada seminerler düzenleyen, ünlü NanobrowsPMU Grand Master'ı Emil İlhamoğlu bu kez Türkiye'deki meslektaşlarına ustalık sınıfı (master class) vermeye geliyor

Emil Ilhamoğlu, yine büyük yüksekliklere tırmanmayı hedefliyor

Emil Ilhamoğlu kimdir?

Emil İlhamoğlu İbrahimov, 6 Mayıs 1990'da Azerbaycan'ın Lenkeran şehrinde doğdu. Çocukken, resim yapma tutkusu ona hayatının sonraki dönemlerinde çok yardımcı oldu. Sonraki yıllarda ailesiyle birlikte Azerbaycan'dan Rusya'ya taşınan Emil, eğitimine Rusya'da devam etti.

Rusça okudu, dünya görüşünü ve arzularını değiştirdi. Doğum günü hediyesi, onun gelecek hayalini gerçekleştirmesinde en& ; büyük destek oldu. Yakınlarının bağışladığı dövme makinesi yardımıyla 4 yıl vücut ve cilt üzerindeki dövmelerle tanıştı. 2013-2015 yılları arasında sadece kalıcı makyaj konusunda çalıştı ve bu alanda sürekli gelişti. Emil bu sanatı 2015 yılında Moskova'daki Phi Akademisi'nde okudu.

PhiAcademy başkanı Branko ile microblading kursları alıyor ardından Azerbaycan'a dönüyor ve kendisi için çok çalışıyor. Bu dönemin en büyük başarısı, Phiakademisi tarafından 2017 yılında Belgrad'da düzenlenen bir konferansta dünyanın "Best Healed Master" olan iki ustadan birinin seçilmesiydi. Kariyerinin en unutulmaz anı, Emil Bey'in PhiAcademy tarafından dünyanın dört bir yanından katılımcılar arasında NanoBrowsPMU tarafından "Grand Master" unvan aldığı Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Masterclass 2019 konferansıydı.

Craft, tanınabilir tekniğini yaratırsa veya mevcut tekniklerin gelişimine önemli bir katkıda bulunursa bir Grand Master olabilir. Grand Master yeni bir teknik geliştirmeli, ancak aynı zamanda iyi kişisel niteliklere sahip olmalı ve başkalarının gelişmesine yardımcı olmalıdır.

Bu unvan, güzellik alanında elde edilebilecek başlıklar arasında en yüksek olanıydı. Azerbaycan'ın en büyük güzellik merkezinin sahibi ve iş adamı olarak tanınıyor. Emil rehberliğinde çeşitli konferans ve seminerler düzenleniyor ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıyor.

Azerbaycan, Doğum, Mayıs, Rusya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emil Ilhamoğlu Türkiye'ye geliyor - Son Dakika Magazin


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