Emiliano Sala cezası! Transfer yasağı...

Spor Arena Dış Haberler | Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın transfer taksidini henüz Nantes'a ödemeyen Cardiff City, transfer yasağı cezasıyla karşı karşıya.



15 milyon avroluk bonservis bedelinin ilk taksidi olan 6 milyon avroyu yatırmayan Cardiff City, 3 dönem transfer yasağı cezası alabilir.



Kaza öncesinde Nantes'ın transfer sözleşmesini Fransa Futbol Federasyonu'na kaydettirmemesini gerekçe göstererek uçuşun yasal olmadığını savunan Galler temsilcisi şimdilik ödeme yapacağa benzemiyor.



NE OLMUŞTU?



Cardif City'nin 15 milyon avro karşılığında Nantes ile yaptığı transfer anlaşması, Arjantinli oyuncunun trajik ölümü sonrasında iki kulüp arasında sorun olmuştu.



FIFA, verdiği kararla Cardiff City'nin ilk transfer taksidi olan 6 milyon euro'yu ödemeye mahkum etmişti.



FIFA'nın onay verdiği transfer anlaşmasına karşı çıkan Cardiff City yönetimi, Emiliano Sala'nın uçuşunun yasal olmadığını belirterek bu karara karşı çıkıyor.