Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor! Uçuş lisansı yokmuş... - Son Dakika
Son Dakika Spor Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor! Uçuş lisansı yokmuş... - Son Dakika Spor

Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor! Uçuş lisansı yokmuş...

6 saat önce

Geçen yıl hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor yayınlandı.

Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor! Uçuş lisansı yokmuş..., System.String[]

Geçen yıl hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor yayınlandı.


Buna göre uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıktı. Aynı şekilde pilotun da uçuş lisansının bulunmadığı ifade edildi.


Guardian'ın haberinde; Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotu David Ibbotson'un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı detayı verildi.

Emiliano Sala, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:28 
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