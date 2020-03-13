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Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor! Uçuş lisansı yokmuş...
6 saat önce
Geçen yıl hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor yayınlandı.
Geçen yıl hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor yayınlandı.
Buna göre uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıktı. Aynı şekilde pilotun da uçuş lisansının bulunmadığı ifade edildi.
Guardian'ın haberinde; Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotu David Ibbotson'un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı detayı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:28
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