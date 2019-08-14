Emiliano Sala - Uçak kazasında ölen Arjantinli futbolcunun kanında yüksek oranda karbonmonoksit...

21 Ocak'ta uçak kazasında ölen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın, ölmeden önce yüksek seviyede karbonmonoksit gazına maruz kaldığı açıklandı.

İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Şubesi'nin (AAIB) toksikoloji raporunda, Sala'nın kanında "inme, bilinç kaybı ya da kalp krizine neden olabilecek denli yüksek karbon monoksit tespit edildiği" belirtildi.

Raporda İngiliz pilot David Ibbotson'ın cesedine hala ulaşılamadığı belirtilerek onun da karbon monokside maruz kalmış olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

AAIB'nin hava kazaları departmanı yöneticisi olan Geraint Herbert, Ibbotson ve Sala'nın zehirli gaza, kazadan önce maruz kaldığına inanıldığını da söyledi.

Herbert, karbonmonoksidin nasıl kabine girdiğinin araştırıldığını da ekledi.

28 yaşındaki Sala ve pilotunun bulunduğu Piper Malibu tipi uçak, Fransa'nın Nantes kentinden Cardiff'e gelirken Manş Denizi'ne düşmüştü.

'Yeni sorular beraberinde getirdi'

Sala ailesinin avukatı Daniel Machover raporun, Sala'nın ölümüyle ilgili olarak yeni soruları beraberinde getirdiğini söyledi.

Machover, "Aile uçağın teknik açıdan değerlendirmesinin yapılması gerektiğine inanıyor" dedi.

Fransa Birinci Ligi takımlarından Nantes'dan transfer etmişti

Cardiff City, Sala'yı 15 milyon sterline (Yaklaşık 18 milyon dolar) Fransa Birinci Ligi takımlarından Nantes'dan transfer etmişti.

Uçak kazası sonraso Sala'nın cesedi 6 Şubat'ta bulunmuştu.

Cesede ertesi gün İngiltere'de otopsi yapılmıştı.

Sala'nın uçak düşmeden önce ailesine WhatsApp'tan bir sesli mesaj gönderip çok korktuğunu söylediği bildirilmişti.