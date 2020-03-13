Emiliano Sala: Uçak kazasında pilotun ticari uçak kullanma lisansı olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Emiliano Sala: Uçak kazasında pilotun ticari uçak kullanma lisansı olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

Emiliano Sala: Uçak kazasında pilotun ticari uçak kullanma lisansı olmadığı ortaya çıktı

6 saat önce

Arjantinli santrfor Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak kazasında pilotun ticari uçak sürme lisansı olmadığı ortaya çıktı

Emiliano Sala: Uçak kazasında pilotun ticari uçak kullanma lisansı olmadığı ortaya çıktı, System.String[]

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak kazasında pilotun ticari uçak kullanma lisansının olmadığı ortaya çıktı.


Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Biriminden (AAIB) yapılan açıklamaya göre, Sala'nın öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuşu yapmak için yeterli tecrübesi ve ticari uçak kullanma lisansı bulunmıuyordu.

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Emiliano Sala, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:46 
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