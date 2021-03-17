eMilli Takım eEuro2021 ön elemelerinde ilk devreyi ikinci olarak tamamladı - Son Dakika
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eMilli Takım eEuro2021 ön elemelerinde ilk devreyi ikinci olarak tamamladı

17.03.2021 18:39

eMilli Takımı'mız (emillitakimlar) eEuro2021'de ilk devreyi 2. sırada tamamladı!

Bizim çocuklar sahaya çıktı. eMilli Takım'ımızın ilk turnuva tecrübesi olan eEuro2021 ön elemelerinde grup maçları başladı. eEuro2021 ön elemelerinde ilk devre tamamlandı.

İlk devre maçlarının ardından oluşan puan tablosunda C Grubu'nda yer alan milli takımımız ikinci sırada yer aldı. İlk devre grup maçları kapsamında bizim çocuklar 4 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan ekibimiz ilk devreyi ikinci sırada tamamladı.

eMilli Takım eEuro 2021 Ön Elemeleri Karşılaşma Sonuçları

Hırvatistan 5 - 1 Türkiye

Türkiye 5 - 1 San Marino

Türkiye 5 - 0 Güney Kıbrıs

İsveç 3 - 5 Türkiye

eEuro 2021 Ön Elemeleri C Grubu Puan Durumu

Hırvatistan    9

Türkiye           9

Güney Kıbrıs 9

İsveç              3

San Marino   0

eEuro2021 Ön Elemelerinde ikinci devre grup maçları 12 Nisan 2021 tarihinde oynanacak. Karşılaşmalar 'nın resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Playerbros
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