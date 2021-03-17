eMilli Takım eEuro2021 ön elemelerinde ilk devreyi ikinci olarak tamamladı

Bizim çocuklar sahaya çıktı. eMilli Takım'ımızın ilk turnuva tecrübesi olan eEuro2021 ön elemelerinde grup maçları başladı. eEuro2021 ön elemelerinde ilk devre tamamlandı.
İlk devre maçlarının ardından oluşan puan tablosunda C Grubu'nda yer alan milli takımımız ikinci sırada yer aldı. İlk devre grup maçları kapsamında bizim çocuklar 4 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan ekibimiz ilk devreyi ikinci sırada tamamladı.
eMilli Takım eEuro 2021 Ön Elemeleri Karşılaşma Sonuçları
Hırvatistan 5 - 1 Türkiye
Türkiye 5 - 1 San Marino
Türkiye 5 - 0 Güney Kıbrıs
İsveç 3 - 5 Türkiye
eEuro 2021 Ön Elemeleri C Grubu Puan Durumu
Hırvatistan 9
Türkiye 9
Güney Kıbrıs 9
İsveç 3
San Marino 0
eEuro2021 Ön Elemelerinde ikinci devre grup maçları 12 Nisan 2021 tarihinde oynanacak. Karşılaşmalar 'nın resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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