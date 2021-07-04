Üye Girişi
eMillî Takımımızın eEURO2021 hazırlık kampı başladı! - Son Dakika

eMillî Takımımızın eEURO2021 hazırlık kampı başladı!

04.07.2021 00:06
eMillî Takımımızın eEURO2021 hazırlık kampı başladı!, System.String[]

eMilli Takımımızın (emillitakimlar) Riva'daki kampı başladı!

eEuro2021'de mücadele edecek eMilli takımımızın Riva'daki kampı başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden, eEuro2021 turnuvası için kampa giren Milli takımımız hakkında bilgi verildi.

eMilli takımımız 2-7 Temmuz tarihleri arasında, eEuro2021 hazırlıkları kapsamında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

eEEURO2021'de 'yi temsil edecek bizim çocukların takım kadrosu şu şekilde:

Mücahit SEVİMLİ

Ali Doğan BARUTÇU

Emirhan ÜNAL

Erman GÖKDEMİR

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği eEuro 2021'de A Grubu'nda yer alıyoruz. Grubumuzdaki diğer takımlar ise şu şekilde oldu.

eEuro 2021 A Grubu

Türkiye

Polonya

Sırbistan

Karadağ

İlk maçını Sırbistan ile 8 Temmuz'da saat 13.00'te çevrimiçi oynayacak bizim çocuklar, grubunda iki maç kazanması halinde çeyrek finale çıkacak. Takımımızın maçları TFF Youtube ve TFF1923 Twitch kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

eMillî Takımımızın eEURO2021 hazırlık kampı başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Türkiye, Milli, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar eMillî Takımımızın eEURO2021 hazırlık kampı başladı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu 00:09 EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi 23:50 Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar 23:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar
22:43 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 22:06 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki 20:58 Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diella Lotta'dan yeni aşk pozu geldi 20:06 Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diella Lotta'dan yeni aşk pozu geldi

Son Dakika Haberleri
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
18:04 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
17:16 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışı ısrarlı sorulara cevap vermedi Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışı ısrarlı sorulara cevap vermedi         
00:20
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi         
23:40
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti         
22:49
Türkiye'ye getirilen Tosuncuk'tan ilk görüntü! Böyle gözaltına alındı Türkiye'ye getirilen Tosuncuk'tan ilk görüntü! Böyle gözaltına alındı         
22:43
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu         
21:57
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi         
20:46
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı         
16:52
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 00:39:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: eMillî Takımımızın eEURO2021 hazırlık kampı başladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement