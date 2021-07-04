eMillî Takımımızın eEURO2021 hazırlık kampı başladı! - Son Dakika

eEuro2021'de mücadele edecek eMilli takımımızın Riva'daki kampı başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden, eEuro2021 turnuvası için kampa giren Milli takımımız hakkında bilgi verildi.

eMilli takımımız 2-7 Temmuz tarihleri arasında, eEuro2021 hazırlıkları kapsamında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

eEEURO2021'de 'yi temsil edecek bizim çocukların takım kadrosu şu şekilde:

Mücahit SEVİMLİ

Ali Doğan BARUTÇU

Emirhan ÜNAL

Erman GÖKDEMİR

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği eEuro 2021'de A Grubu'nda yer alıyoruz. Grubumuzdaki diğer takımlar ise şu şekilde oldu.

eEuro 2021 A Grubu

Türkiye

Polonya

Sırbistan

Karadağ

İlk maçını Sırbistan ile 8 Temmuz'da saat 13.00'te çevrimiçi oynayacak bizim çocuklar, grubunda iki maç kazanması halinde çeyrek finale çıkacak. Takımımızın maçları TFF Youtube ve TFF1923 Twitch kanallarından canlı olarak yayınlanacak.