eMilli Takımlar eEURO 2021'de mücadele edecek! - Son Dakika

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden eMilli Takımlar eEURO 2021'de mücadele etmeye hak kazandı. eMilli Takımlar sosyal medya hesapları üzerinden play-off turlarından çıkarak eEURO 2021'de mücadele edeceğimizi yaptığı paylaşımla duyurdu.

Temsilcilerimiz sırasıyla Ukrayna, İtalya, Belçika ve Avusturya ile karşı karşıya geldi. Temsilcilerimiz ilk maçta Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda temsilcilerimiz 3-2 kaybederek play-off turlarına başladı. İkinci karşılaşmada ise rakibimiz İtalya oldu. Bu maçtan da büyük bir yenilgiyle ayrılan takımımız karşılaşmayı 5-2 kaybetti ve üçüncü maça geçti. Üçüncü maçta ise rakibimiz Belçika idi. Belçika'yı muhteşem bir oyunla 6-1 yenmeyi başaran temsilcilerimiz ilk galibiyetini aldı. Son maç Avusturya karşısındaydı. Avusturya'yı da yenen temsilcilerimiz 2 yenilgi 2 galibiyet ile eEURO 2021'de mücadele etmeye hak kazandı.

Playerbros ekibi olarak kendilerini tebrik ediyor, eEURO 2021'de kendilerine başarılar diliyoruz. Bayrakları astırmanız dileğiyle, şans sizinle olsun!

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