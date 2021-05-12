Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz - Son Dakika

Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz

12.05.2021 12:39
Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nde yönetime talip olan isimlerden Emin Adanur, kendileri için camianın güvenini kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz.

Bursaspor Kulübü'nde yönetime talip olan isimlerden Emin Adanur, kendileri için camianın güvenini kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Eski günlerine dönmesini hedefliyoruz. Bunu başaracağımızı da çok iyi biliyoruz" dedi.

Bursaspor Kulübü'nde yaklaşan olağan genel kurul öncesinde, yönetime talip olan fakat tüzük gereği başkan adayı olamadığından, yönetiminde yer alan Hayrettin Gülgüler'i başkanlık için destekleyen Emin Adanur, yaptıkları çalışmalara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kulübün son yıllarda çektiği sıkıntıları çok iyi bildiklerini belirten Emin Adanur, Bursaspor'un 2 yıldır hak etmediği bir ligde mücadele verdiğini dile getirdi. Bursaspor'un Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir camia olduğunu hatırlatan Adanur, "Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Eski günlerine dönmesini hedefliyoruz. Bunu başaracağımızı da çok iyi biliyoruz. Göreve gelirsek eğer tek olmazsa olmazımız Bursaspor'u Süper Lig'e çıkarmak olacak" diye konuştu."BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ"Borç yükünün kendilerini kesinlikle korkutmadığını ifade eden Adanur, "Bu borç, tecrübeli diye lanse edilen ancak kulübü yönetemeyen başkanlar sayesinde oluştu. ve bugün çıkıp hala aday olmayı düşünüyorlar. Zaten Bursaspor, onların yaptıklarından dolayı kötü durumda. Soruyorum; geçmişte Bursaspor'u iflasa sürükleyen, dibe vurduran başkanlar bugün nasıl ayağa kaldıracak? Yönetim olarak bu işin üstesinden geliriz. Dikkat edin adaylığımızı biz bugün açıklamadık. Uzun zamandır çalışıyoruz ve sorunların ne olduğunu çok biliyoruz" dedi."GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ""Bursaspor camiasına bugüne kadar sözler verildi fakat hiçbiri tutulmadı" diyen Adanur, şöyle devam etti: "Bu borcu yapanlar şeffaflık sözü verdi, tutulmadı. Bursaspor camiasından her şey gizlendi. İnanın biz böyle olmayacağız. Ne ödeme yaptıysak, camiamız bilecek. Benim Bursaspor'dan ayrıldığımı vakit de başım dik bir şekilde gezebilmem lazım. Ben Bursasporluyum ve Bursa'da yaşıyorum. Yarın bir gün yolda bir çocuk bana 'Başkan böyle böyle dedin ama yapmadın' derse kahrolurum. Resmi internet sitemizden günlük, haftalık olarak bu açıklamaları zaten göreceksiniz. Bizim için camianın güvenini kazanmak çok önemli.""HEPSİ DIŞLANMIŞ"Transfer tahtasıyla da ilgili de açıklamada bulunan Adanur, "Tahtayı açtıramayacaksak zaten göreve gelmemizin bir anlamı yok. Bunun ilk günden sözünü verdik. ve hemen çalışmalarına başladık. Bugüne kadar alacaklı olan birçok isimle görüştük. Çoğunluğun yaklaşımı olumlu. Bursaspor'a yardımcı olmak istiyorlar. Hatta isim vermeden şunu da söyleyebilirim; Bursaspor'dan yüklü miktarda alacağı olan bir isim, ayrılırken kırılmasına rağmen 'Ben Bursaspor'u çok seviyorum. O dönem yönetim beni dışladı, sessiz sedasız ayrıldım ancak kulübüm için 1 lira almadan gerekli imzayı atarım' dedi. Bizler onu aradığımız vakit o kadar mutlu oldu ki, anlatamam. Çünkü bugüne kadar ne arayan olmuş, ne de soran. Böyle birçok olayla karşılaştık" şeklinde konuştu."BİZ NEDEN BOUPENDZA BULAMIYORUZ?"Transfer için de uzun süredir çalıştıklarını belirten Adanur, "Ben her zaman şuna inandım; transferde kulübün bir yapısı olacak. Transfer sadece hocaya bırakılmaz. Son kararlar tabii ki hocayla birlikte verilir ancak kulüp olarak sizin bir şeyler yapabilmeniz önemli. Biz scout'larımıza uzun süredir oyuncu izletiyoruz. Elimizde iyi bir liste oluştu. Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde önemli saptamalarımız var. Mesela Hatayspor Boupendza'yı 350 bin Euro'ya Türkiye'ye getirdi. Bugün 10 milyon Euro fiyat biçiliyor. İşte biz de bunu yapmalıyız. ve inanın şu an bu tarzda isimler elimizde var. Çünkü araştırdık ve bulduk. Sadece menajerlerin sözüne baktığınız vakit, tablo düştüğümüz durum gibi oluyor. Ama araştırırsanız, oyuncuyu gidip yerinde izlerseniz, farklı oluyor. Biz scout'larımıza oyuncuların çoğunu canlı olarak izlettirdik. Göreve gelirsek eğer zaten bu çalışmaların ürünlerini göreceksiniz. Şu da var; eğer biz seçilemezsek yeni göreve gelecek yönetime de bu listeyi vermeye hazırız" dedi."BİZ HAYAL SATMIYORUZ"Son olarak plan ve projeleriyle ilgili konuşan Emin Adanur, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi ben çıkıp, Bursaspor Lisesi, alışveriş merkezi gibi çeşitli projeler açıklayabilirim. Geçmişte bunların sözü verildi. Peki ne oldu, yapıldı mı? Sadece hayal sattılar, göz boyadılar. Benim için olmazsa olmaz Süper Lig'e çıkmak. Bursaspor'un şu an içinde bulunduğu durum, öyle projeleri yapmaya fırsat vermez. Bunlar zamanla olacak şeyler. Bunları yapacağını açıklayan aday varsa da eğer sakın inanmayın, yapamaz çünkü. Süper Lig'e çıkalım, bakın ondan sonra neler olur neler. Biz hayal satmıyoruz, yapabileceklerimizi söylüyoruz. Benim için önemli iki nokta var. İlki transfer tahtası, ikincisi Süper Lig. Bursaspor'un şu an elinde önemli bir iskelet de var. Mustafa Hoca, gençlerimizle birlikte bu sezon elinden geleni yaptı. İyi bir iskelet oluşturdu. Pırıl pırıl olan gençlerimiz Türkiye'nin gündemine oturdu. Bizim işte böyle bir heyecana ihtiyacımız var. Çocuklarımız bence Bursaspor'un yükselişinin fitilini ateşledi. Biz onların yolundan devam etmek istiyoruz. Onlara yardımcı olmaya geliyoruz. Bugüne kadar kadro içerisindeki isimler birçok sıkıntı yaşadı. Ben onlara şunun sözünü veriyorum, oyuncularımızın hepsi haklarını zamanında alacak. Bursaspor'da artık bunun gibi sıkıntılar yaşanmayacak. Ben bugün şirketimde çalışanlarıma nasıl özen gösteriyorsam, onlar da emeklerinin karşılığını günü gününe alacak. Yönetimimizle birlikte artık Bursaspor'da bambaşka bir süreç başlayacak."

Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz
Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig, Bursaspor, Transfer, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı

Son Dakika Haberleri
13:32 Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
13:15 Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı
13:13 Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita
13:13 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
12:19 Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi
12:18 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız         
13:32
Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı         
13:15
16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!         
13:13
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden         
12:18
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik         
11:39
Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!         
11:10
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular         
10:38
Çalıştığı marketten parasını ödemeden evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu Çalıştığı marketten parasını ödemeden evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
10:18
İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?         
09:40
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 13:39:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emin Adanur: Bursaspor'u tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement