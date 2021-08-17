Emin Adanur'dan Mustafa Er açıklaması

Bursaspor'da istifa eden teknik direktör Mustafa Er, üzgün olduğunu belirterek "Bursaspor kavgasını yaşatıp diri tutmaya çalıştım. Bunun bedelini de ödemeye hazırım" dedi. 2'nci Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur ise, Mustafa Er ayrılığına ve gündemdeki konulara açıklık getirerek, "Önemli olan, bu durumlardan, birbirimizi en başta da Bursaspor'u yıpratmadan çıkmak. Biz çok büyük bir aileyiz unutmayın" dedi.

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er dönemi sona ererken, yankıları sürüyor.