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Emin Adanur, Mustafa Er'in geri dönebileceğini açıkladı - Son Dakika

Emin Adanur, Mustafa Er'in geri dönebileceğini açıkladı

17.08.2021 00:42
Emin Adanur, Mustafa Er'in geri dönebileceğini açıkladı, System.String[]

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, yolların ayrıldığı Teknik Direktör Mustafa Er konusunda dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, yolların ayrıldığı Teknik Direktör Mustafa Er konusunda dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Adanur, "Hocamız geri dönecektir, kol kırılır yen içinde kalır, yanlış anlaşılmalar dün de oldu, bugün de oldu, yarın da olacak" dedi.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından Mustafa Er'in istifa süreciyle alakalı açıklama yaptı. Adanur, "Arkadaşlar, öğlenden beri Mustafa Hoca sakinleşsin diye bekledim. Ardından birçok kişiyi arayarak 'sakinleştirin, gelip görüşeyim' dedim. Hatta az önce futbolcu kardeşlerimi çağırıp onlara da aracı olmalarını, dünkü tweeti sadece Mustafa Hoca'ya değil, başta kendim olmak üzere dün stattan çıkarken, maçtan sonra yanıma gelen, telefonla arayan herkesin 'İlk elin günahı olmaz' mantığıyla hareket etmemesi gerektiğini, bugün bir şey olmaz diyenlerin 3 hafta kötü gittiğinde bize söveceklerini bildiğim için, disiplinli ve dikkatli olmamız gerektiğini aslında bu işin içindeki herkese söyledim" dedi.

"Üzerinde dikkatle çalışılmış bir transfer listesi önüme gelmedi"

Söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Adanur, "Olsun, aynı yerdeyim, tweette ısrarcıyım. Hocamızın yaptığı açıklamaya gelince, sinir halinde ve kendisine gelen yanlış bilgiler çerçevesinde bu hatalı yazıyı kullandığını düşünüyorum.Çünkü benim önüme hiçbir zaman aylarca hazırlanmış ve üzerinde dikkatle çalışılmış bir transfer listesi gelmedi.Hatta defalarca bu konudaki yetkili arkadaşlarımızı arayarak yada toplantı yaparak 'Bakın ben bütün enerjimi tahtaya veriyorum, sizde doğru transferlerle ilgilenin, şu tarihte tahta açılacak, orada buluşalım, tahtayı açıyoruz saçma sapan iş yapmayalım' dedim" ifadelerini kullandı.

"Batuhan Karadeniz ve Fernandao tekliflerini ben kabul etmedim"

Teknik ekibin transfer önerilerinin olduğunu söyleyen Adanur, "Batuhan Karadeniz ve Fernandao tekliflerini evet ben kabul etmedim, istemedim. Bunun dışında benim teklif ettiğim Bjarnason ekip tarafından kabul edilmedi. Luka Capan'ı tavsiye ben tavsiye ettim, kabul gördü, getirdim. Süreç böyle ilerlerken yaklaşık 7 transfer oldu ve bizim Süper Lig hedeflerimize bana göre kolay ulaşabileceğimiz transferler değildi, bende bundan sadece 1 hafta önce bu konuyla ben ilgileniyorum, bugüne kadar bekledim ama ben tatmin olmadım, Adana maçına 5-6 gün var, ben bunu camiaya açıklayamam, bana o zaman niye tahtayı açtın diye hesap sorarlar diyerek işi devraldığımı beyan ettim" şeklinde konuştu.

"Ofosu, Tim ve Massimo transferlerini evet ben yaptım"

Emin Adanur sözlerine şöyle devam etti: "Sonrasında da 2 gün içerisinde Ofosu, Tim ve Massimo transferlerini evet ben yaptım ki bunu gittiğim her yerde de zaten söyledim. Bu oyunculardaki sorumluluk bana ait dedim. Bu konuda Hocaya bilgi akışında hata olmuş olabilir, anlayışla karşılıyorum. Pertev'e gelince. Stancu ve Lato'nun tahta sürecinde tanıştık, çok sevdim, bize çok dürüst davrandı. Ardından düğünü oldu, nikah şahidim olur musunuz dedi, seve seve dedim, bugün olsa yine derim. Luka Capan, Massimo, Tim veOfosu'yu getirdi, bu transferlerden 1 kuruş para almadı ve Allah şahit birkaç defa; Abi sana ne yazacağız bu transferlerden, bu işin hakkı ne dediğimde 'Ben para istemiyorum, buraya doğru transferleri yapıp, takımı çıkarırsak bu bilinecek, bana büyük güven gelecek ve piyasa bana zaten diğer işlerimden çok para kazandıracak' dedi Ha ben hala emeğinin karşılığını vereceğimi burdan beyan ediyorum, yeterki takım çıksın Konular bunlar arkadaşlar, benim kimseden saklayacak bir şeyim yok, sükunet içerisinde saatlerdir konuyu halletmeye çalışıyorum. Sizler de biraz sabrederseniz iş çok daha kolay halledilecek, yoksa birbirinizi gazlamanın bir faydası yok" dedi.

"Hocamız geri dönecektir"

Emin Adanur son olarak Mustafa Er'in geri döneceğini belirterek, "Hocamız geri dönecektir, kol kırılır yen içinde kalır, yanlış anlaşılmalar dün de oldu, bugün de oldu, yarın da olacak. Önemli olan, bu durumlardan, birbirimizi en başta da Bursaspor'u yıpratmadan çıkmak. Biz çok büyük bir aileyiz unutmayın, aile içinde bunlar olur" ifadelerini kullandı. Mustafa Er'in bu durum karşısında nasıl bir karar alacağı merak konusu haline geldi. İlerleyen günlerde yeşil-beyazlı takımdan konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. - BURSA

Emin Adanur, Mustafa Er'in geri dönebileceğini açıkladı

Mustafa Er, Bursaspor, İstifa, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emin Adanur, Mustafa Er'in geri dönebileceğini açıkladı - Son Dakika Spor


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