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Emin Adanur: "Timsah Arena'nın isim hakkını satacağız, satamazsak ben alacağım" - Son Dakika

Emin Adanur: "Timsah Arena'nın isim hakkını satacağız, satamazsak ben alacağım"

02.06.2021 15:01
Emin Adanur:

Bursaspor yönetimine talip olan Emin Adanur, TSYD Bursa Şubesi'nin davetinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bursaspor yönetimine talip olan Emin Adanur, TSYD Bursa Şubesi'nin davetinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Adanur, "Timsah Arena'nın isim hakkını satacağız. Satamazsak bizzat ben alacağım" dedi.

Bursaspor yönetimine talip olan Emin Adanur, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin konuğu oldu. 5 Haziranda yapılacak olan kongre öncesi güncel soruları yanıtlayan Adanur'a, Başkan adayı Hayrettin Gülgüler, yönetim kurulu üyeleri Batu Demirtaş, Emrah Kılıç ve Ömer Faruk Durmaz eşlik etti. Adanur, basın toplantısında şunları söyledi: "Göreve gelmemiz halinde önceliğimiz acil olan borçları ödemek. Futbolcularımızın ödemeleri var. Tahta ekibi kurduk. Kendimize 45 gün süre verdik. Tahta ile alakalı 60-70'e yakın muhatap olmamız gereken insan var. Onlara ulaşıp anlaşmamız lazım. Bu süreçte gerekli transferlerle de ön anlaşma şeklinde sözleşme imzalanacak. Tahta açılınca da ana sözleşme imzalanacak. Dün açıklanan mali tablo 55 milyon Euro. Bursaspor'un Süper Lig'e çıkması için gerekli rakam da 10 milyon Euro. Biz borcu kapatacağımıza da inanıyoruz. Bursaspor'un eskiye dönük çok borcu var. Hala, Tomas Sivok, Batalla, Tomas Necid ve Hamza Hamzaoğlu gibi isimlere borç var. Mesala Sane diye bir futbolcu vardı. Sane'ye ulaşamıyoruz. İletişim kuramıyoruz."

"Elimizde bir altın madeni var"

Emin Adanur, sözlerine şöyle devam etti: "40 milyon TL kendimiz katkı koyuyoruz. 20-25 milyon TL de reklam gelirimiz olacak. Federasyondan da gelecek 19 milyon TL gibi bir para var. Eğer başarı gelirse ben kendim daha da fazla katkı koyarım. Timsah Arena'nın isim hakkını satacağız. Satamazsak ben alacağım. Transfer konusunda ise Mustafa Er'e güveniyoruz. Transferlere Mustafa Er karar verecek. Sportif direktör olmayacak. Batalla da ekipte olduğu için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ben bir Bursaspor taraftarıyım. 2011'de Teksas'ta bağırıp, 2021'de bir başkan adayını görmeleri camianın dikkatini çekiyor. Bu da farklı bir heyecan getiriyor. Biz hiçbir futbolcuyu satmama taraftarıyız. Elimizde bir altın madeni var. Ama illa 'ben gitmek istiyorum' diyen birisi olursa bir şey diyemeyiz. Burak Altıparmak'la görüştük. Diğer isimlerle görüşme yapmadım. Düşük maaşlarla çalışmış arkadaşlar. Onlara mutlaka zam yapacağız."

"Kanuna aykırı bir durum yok"

Gelecekle alakalı planlarından da bahseden Emin Adanur, "Bizim önceliğimiz 1 yıl. Ondan sonra yapacağımız kongre ile 2 yıl da güven tazeleyerek görevde kalmak istiyoruz. Güvene dayalı kuracağımız sistemin ardından görevi devretmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada sosyal medyada çıkan 'Kongre iptal mi oluyor?' sorusuyla alakalı Emin Adanur, "Dernekler Masası'nın kararı 5 Haziran. Kanuna aykırı bir durum olsa zaten o karar alınamazdı" cevabını verdi. TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ise, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Adanur ve ekibine başarılar diledi. - BURSA

Emin Adanur: Timsah Arena'nın isim hakkını satacağız, satamazsak ben alacağım
Emin Adanur: Timsah Arena'nın isim hakkını satacağız, satamazsak ben alacağım

Timsah Arena, Bursaspor, Kongre, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emin Adanur: 'Timsah Arena'nın isim hakkını satacağız, satamazsak ben alacağım' - Son Dakika Spor


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