Emin Akbaşoğlu'dan ABD'nin sözde soykırım ifadesine tepki - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "ABD Başkanı'nın sözde soykırım ifadesini kınıyor ve şiddetle reddediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşanan olayları "soykırım" olarak nitelendirmesinin üzerine bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan geldi. Yazılı bir açıklamada bulunan Akbaşoğlu Biden'ın ifadelerinin yok hükmünde olduğunu belirtti. Biden'ın yaptığı açıklamalarının hakikatten uzak ve kabul edilemez olduğunu ifade eden Akbaşoğlu şunları kaydetti:

"ABD Başkanı tarafından dile getirilen sözde soykırım yalanına yönelik ifadeler bühtandır, haddi aşmaktır, tarihe ve gerçekliğe hakarettir. ABD Başkanı'nın sözde soykırım ifadesini kınıyor ve şiddetle reddediyoruz. Hakikatten uzak ifadelerin uluslararası hukuk açısından da bizim açımızdan da hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır ve yok hükmündedir. Bu adım, son zamanlarda ülkemize gerçekleştirilen saldırılardan sadece bir tanesidir. Tarihten, ciddiyetten ve hakikatten uzak ifadelerin hiçbir geçerliliği yoktur. Her 24 Nisan öncesinde Türkiye'ye yönelik sindirme adımlarının aparatı haline getirilen sözde soykırım yalanı ve tehdit dili, Büyük ve Güçlü Türkiye yürüyüşümüze mani olamayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Türkiye olarak haklarımızı sonuna kadar savunmaya ve bölgemizde barışın hakim olması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz bu istismarcılara yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir. Tarihi gerçekleri çarpıtarak Türkiye düşmanlığı üzerinde buluşanlar kesinlikle amaçlarına ulaşamayacaklardır. Tarihi vesikaları bir kenara bırakıp lobiler üzerinden sözde soykırım yalanını ısrarla dillendirenlerin samimiyetten uzak çabaları boşa düşecektir. Herkes emin olsun ki Milletimizin ve devletimizin düşmanlarına her sahada tarih önünde hak ettikleri cevap verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir." - ANKARA