Emin Bozkurt, Katar Doha'da kurulan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakemi seçildi

18 Ağustos 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladığını resmi internet sitesinde ilan eden Katar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tahkim Mahkemesi açıklamasında, hakem seçimlerinde özellikle spor hukukunda uluslarası tecrübesi ve bilinirliği olan etkili isimlere ağırlık verildiğini ifade etti.



Katar devletinin, Katar Milli Olimpiyat Komitesi'nin ve Katar Futbol Federasyonunun desteğiyle doğan bu Tahkim merkezinin kısa zamanda, bilhassa Katar'ın 2022 yılında gerçekleştireceği FIFA Dünya Kupası'na kadar, çok aktif uluslararası yargı merkezlerinden biri olacağı düşünülmekte.



CAS'ta olduğu gibi Katar Spor Tahkim Mahkemesi'nin de tek Türk hakemi olan Av. Emin Özkurt bu atamayla resmi hakemlik görevine 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle fiilen başlamış ve burada Türkiye'yi temsil eden isim oldu."