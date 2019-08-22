Son Dakika Haberleri: Emin Bozkurt, Katar Doha'da kurulan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakemi seçildi
Son Dakika Spor Haber

Emin Bozkurt, Katar Doha'da kurulan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakemi seçildi

1 saat önce

18 Ağustos 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladığını resmi internet sitesinde ilan eden Katar Spor Tahkim Mahkemesi açıklamasında, hakem seçimlerinde özellikle spor hukukunda uluslarası tecrübesi ve bilinirliği olan etkili isimlere ağırlık verildiğini ifade etti.

Emin Bozkurt, Katar Doha'da kurulan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakemi seçildi, System.String[]

18 Ağustos 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladığını resmi internet sitesinde ilan eden Katar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tahkim Mahkemesi açıklamasında, hakem seçimlerinde özellikle spor hukukunda uluslarası tecrübesi ve bilinirliği olan etkili isimlere ağırlık verildiğini ifade etti.


Katar devletinin, Katar Milli Olimpiyat Komitesi'nin ve Katar Futbol Federasyonunun desteğiyle doğan bu Tahkim merkezinin kısa zamanda, bilhassa Katar'ın 2022 yılında gerçekleştireceği FIFA Dünya Kupası'na kadar, çok aktif uluslararası yargı merkezlerinden biri olacağı düşünülmekte.


CAS'ta olduğu gibi Katar Spor Tahkim Mahkemesi'nin de tek Türk hakemi olan Av. Emin Özkurt bu atamayla resmi hakemlik görevine 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle fiilen başlamış ve burada Türkiye'yi temsil eden isim oldu."

Milli Olimpiyat Komitesi, FIFA Dünya Kupası, Katar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Wanyama sorusuna esprili yanıt! N'Koudou Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 22:17:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emin Bozkurt, Katar Doha'da kurulan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakemi seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]