Son Dakika Haberleri: Emin Ersoy Mazbatasını Aldı

Emin Ersoy Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini kazanan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Belediye Meclis Üyeleri Edremit Adliyesinde düzenlenen tören ile mazbatalarını Havran Seçim Kurulu Hakimi Muzaffer Açıkgöz'den teslim aldılar.

Emin Ersoy Mazbatasını Aldı, System.String[]
Balıkesir'in Havran ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini kazanan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Belediye Meclis Üyeleri Edremit Adliyesinde düzenlenen tören ile mazbatalarını Havran Seçim Kurulu Hakimi Muzaffer Açıkgöz'den teslim aldılar.

Törene Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, CHP Havran İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İyi Parti Havran İlçe Başkanı Mustafa Kızıl. AK Parti ve MHP'den seçilen asil ve yedek meclis üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, "31 Mart yerel seçimlerinde hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliğini tercih ettiniz. Cumhur İttifakına sahip çıktınız. Gelişen güzelleşen Havran hayalimize tam destek verdiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler...

Havran'ımızı birlikte yöneteceğiz. Havran'ımızı birlikte kalkındıracağız. Havran'ımızı sizinle birlikte turizmde marka bir kent haline getireceğiz. Çıktığımız bu kutlu yolda sizin de desteğinizle ilçemizi kalkındıran, yatırımlar yapan, gönüllere giren, Havran sevdasını kazandırdığı eserlerle taçlandıran belediyecilik örneğini gerçekleştireceğiz. Hepinizden Allah razı olsun" dedi - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:57 Kaynak: İHA

Balıkesir, Emin Ersoy, Havran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu İş Üstünde Yakalanan Tırnakçıdan Pişkin Sözler: 40 Yıldır Yapıyorum Kardeşim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:53:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emin Ersoy Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]