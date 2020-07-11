Emin Grup, Afrika'ya su kuyuları açıyor - Son Dakika

Emin Grup, Afrika'ya su kuyuları açıyor

Deniz Feneri Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlediği "1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu" projesine Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çağrısına uyarak Afrika'da açılacak 62 su kuyusu bağışında bulundu.

Deniz Feneri Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlediği "1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu" projesine Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çağrısına uyarak Afrika'da açılacak 62 su kuyusu bağışında bulundu.

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Emin Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Deniz Feneri Derneği'nin, vatanı uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizin aziz hatıralarını ve isimlerini yaşatmak için "1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu" adını verdiği proje, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle başlatıldı. Bakan Soylu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve çok sayıda önemli isim de imza töreninde yer aldı.

Törene davetli olarak katılan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Soylu'nun su kuyusu desteği çağrısına kayıtsız kalmadılar. Bağış için müzayedeye çıkarılan 1961 model antika otomobili, projeye katkıda bulunmak adına 33 su kuyusu bağışı karşılığında alan hayırsever iş insanı A. Sefa Üstün, ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizin isimlerinin, su kuyularıyla Afrika'nın farklı ülkelerinde yaşatılmasına destek olurken binlerce kilometre ötedeki insanların susuzluğunun giderilmesine de vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Müzayede sonrasında Bakan Soylu'nun ilk günde 500 su kuyusu çağrısına da uyarak ilave 29 su kuyusu bağışı daha yapan Üstün, Emin Grup adına toplam 62 su kuyusu bağışlamış oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da şahsı ve ailesi adına su kuyuları bağışında bulunduğu törende Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün ile Bakan Soylu arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Bir takım istişarelerle geçen görüşmede Üstün, İçişleri Bakanı Soylu'ya Emin Grup'un, Eminevim'in ve HAGEV'in (Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı) Afrika ülkeleri için yürüttüğü yardım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bakan Soylu ise verilen desteklerden ve yürütülen çalışmalardan ötürü Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün'e teşekkür etti.

Deniz Feneri Derneği, Süleyman Soylu, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emin Grup, Afrika'ya su kuyuları açıyor - Son Dakika Ekonomi
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