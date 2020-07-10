Emin Grup'tan 15 Temmuz açıklaması - Son Dakika

Emin Grup'tan 15 Temmuz açıklaması

Emin Grup/Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, Ekonomide üretimin artırılması ve yatırımların sürmesi için hiçbir illegal örgüt karşısında boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Ülkemizin hakimiyetini gasp edeceğini düşünen, geleceğini karartmayı ve ekonomisini çökertmeyi hedefleyen bir...

Emin Grup/Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, Ekonomide üretimin artırılması ve yatırımların sürmesi için hiçbir illegal örgüt karşısında boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Ülkemizin hakimiyetini gasp edeceğini düşünen, geleceğini karartmayı ve ekonomisini çökertmeyi hedefleyen bir avuç darbeci de almış olduğu, yıllar boyunca unutulmayacak dersle tarihin kirli sayfalarındaki yerini almıştır. FETÖ'cü hainlere ve onların destekçilerine gereken ders verilmiş, bir daha böyle hain kalkışmalara kimsenin cesaret edememesi için gereken fedakarlık yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Emin Grup'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Üstün, ülke olarak 2023 hedeflerine güçlü adımlarla ilerlediklerini kaydederek, "Tarih boyunca bağımsızlığımıza kast edenler, yükselişimizi durdurmak ve hedeflerimizden uzaklaştırmak isteyenler kirli tuzaklarıyla her zaman karşımıza çıkmıştır. Ancak, gözünü bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze dikenler, tarih boyunca bu topraklarda hüsrana uğramaya mahkum olmuştur. Her türlü hain girişimi bertaraf ederek, el birliği ile zorluklardan zaferle çıkmayı bilen kahraman milletimiz, 15 Temmuz kalkışmasında da Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak o karanlık gecede nice destansı mücadelesine bir yenisini daha eklemiştir.

Darbecilere en ağır darbenin indirildiği o gecede halkımız, kendisine doğrultulan silahlardan kaçmamış, F-16'lara, tanklara, helikopterlere vücudunu siper etmiştir. Ülkemizin hakimiyetini gasp edeceğini düşünen, geleceğini karartmayı ve ekonomisini çökertmeyi hedefleyen bir avuç darbeci de almış olduğu, yıllar boyunca unutulmayacak dersle tarihin kirli sayfalarındaki yerini almıştır. FETÖ'cü hainlere ve onların destekçilerine gereken ders verilmiş, bir daha böyle hain kalkışmalara kimsenin cesaret edememesi için gereken fedakarlık yapılmıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

Üstün, ekonomi boyutunda da ülkemize maddi ve mali kayıplar yaşatmayı hedefleyen bu kalkışmanın etkilerinin iradeli bir duruşla geri püskürtüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ekonomimize herhangi bir dış müdahaleye izin verilmemiş, darbenin ekonomide açtığı yaralar hızlıca kapatılmıştır. Şimdi ise hain kalkışmayı tarihe gömerek yolumuza devam etmenin, yatırımlarımızı artırarak dünyada hedeflediğimiz noktaya doğru emin adımlarla ilerlemenin vaktidir. Bizler, Türkiye'de faizsiz bir finans sisteminin gelişimini misyon edinmiş bir şirket olarak, üzerinden 4 yıl geçen kalkışmanın ilk gününden bugüne ara vermeksizin, istikrarın korunması ve ülkemizde ekonominin çarklarının dönmesi için gereken katkıyı sağlamayı sürdürdük.

Üstlendiğimiz önemli sorumluluğun farkında olarak, icraatlarımız ve yatırımlarımızla ülkemizin kalkınma hamlelerine, şimdiye dek olduğu gibi her zaman destek olacak, üretimin artırılması ve yatırımların sürmesi için en zorlu süreçlerde dahi hiçbir illegal örgüt karşısında boyun eğmeyerek, birliğimize, kardeşliğimize ve vatanımıza göz diken darbeci zihniyetlerin karşısında olmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu uğurda devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hain kalkışmanın yaşandığı, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emin Grup'tan 15 Temmuz açıklaması - Son Dakika Ekonomi
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