Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Ekonomi

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Üstün'ün cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.

27 Aralık Cuma günü (dün) kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçiren Üstün, 68 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yatırımcı ve girişimci iş adamı Üstün, Bolu'nun Gerede ilçesinde 1951 yılında dünyaya geldi.

1969-1974'te bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Üstün, 1991 yılında Eminotomotiv'i, 2005 yılında ise Eminevim'i kurdu.

Kurmuş olduğu sistemle Türkiye'de 150 binin üzerinde kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan Üstün, aynı zamanda Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup'un Onursal Başkanlığı'nı yürütüyordu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi, Karacaahmet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı
Ekrem İmamoğlu'ndan yerli otomobile bir destek daha: İBB araçlarını oradan alır 2020'de uygulanacak trafik cezaları belli oldu! İşte yeni tarife Emekliye promosyonda yeni anlaşma dönemi yaklaştı! Ücret ikiye katlandı

Son Dakika Haberleri
22:06 Ekrem İmamoğlu'ndan yerli otomobile bir destek daha: İBB araçlarını oradan alır - Son Dakika Ekonomi
20:11 2020'de uygulanacak trafik cezaları belli oldu! İşte yeni tarife - Son Dakika Ekonomi
19:04 "Türkiye'nin Otomobili" beğeni topladı - Son Dakika Ekonomi
18:13 Emekliye promosyonda yeni anlaşma dönemi yaklaştı! Ücret ikiye katlandı - Son Dakika Ekonomi
17:15 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:59:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]