Emin Grup Yönetim Kurulu, Hatay'da 30 bin ağaçlık Emin Üstün hatıra ormanı oluşturuyor - Son Dakika

Emin Grup Yönetim Kurulu, Hatay'da 30 bin ağaçlık Emin Üstün hatıra ormanı oluşturuyor

20.10.2020 09:59
Emin Grup Yönetim Kurulu, Hatay'da 30 bin ağaçlık Emin Üstün hatıra ormanı oluşturuyor, System.String[]

Emin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ve Eminevim, kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Hatay'a 30 bin fidan bağışında bulunarak kentte Emin Üstün adına bir hatıra ormanı oluşturacak.

Emin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ve Eminevim, kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Hatay'a 30 bin fidan bağışında bulunarak kentte Emin Üstün adına bir hatıra ormanı oluşturacak.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi üzüntüye boğan Hatay'daki yangın felaketinin açtığı yaralar, el birliği ile yeniden sarılıyor. Ağır hasara sebep olan yangının kontrol altına alınmasının ardından fidan bağışı çalışmaları da başladı. Ülkenin dört bir yanından yapılan fidan bağışlarına bir destek de Emin Grup Yönetim Kurulu üyeleri ve Eminevim'den geldi.

Bu kapsamda tahrip olan 300 hektarlık ormanlık alanı yeniden yeşillendirmek için başlatılan çalışmalara, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Yönetim Kurulu Üyeleri Büşra Üstün, M. Musab Üstün, A. Sefa Üstün, Kübra Üstün, M. Pınar Üstün, F. Merve Üstün Berber, Tuba Üstün ve M. Kemal Üstün adına olmak üzere toplamda 30 bin fidan bağışı ile destek verilecek.

Kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla yapılacak 30 bin fidan bağışı ile şirketin kurucusu ve merhum iş insanı A. Emin Üstün adına bir hatıra ormanı oluşturularak Hatay'ın yeniden yeşillendirilmesine katkıda bulunulacak. Toprağa, doğal yaşama ve geleceğe sahip çıkmak amacıyla bağışlanan fidanlar, yangınla birlikte hasar gören ormanlık alanın yeniden doğaya kazandırılmasına da katkı sağlayacak.

"Sorumluluk üstlenmekten gurur duyuyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, yaşanan felaketin herkesi derinden sarstığını belirterek, yangın sonrası alanın yeşillendirilmesi için vakit kaybetmeden fidan bağışı çalışmalarını koordine ettiklerini ve Hatay'ın eski haline dönmesinde Eminevim olarak pay sahibi olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Tarihi ve kültürü ile Türkiye'nin kadim şehirlerinden biri olan Hatay'da yaşanan yangın felaketinden ötürü son derece üzgün olduklarını vurgulayan Üstün, şunları kaydetti:

"Bu felakete karşı şirketimizin yönetim kurulu olarak kayıtsız kalmadık ve doğamızı koruma yarışında biz de, kuruluşumuzun 30'uncu yılında 30 bin fidan bağışı ile destek olmak istedik. Bu vesileyle şirketimizin kurucusu merhum iş insanı A. Emin Üstün için oluşturmayı planladığımız hatıra ormanını Hatay'da kurma karar aldık. Yaptığımız 30 bin fidan bağışını A. Emin Üstün hatıra ormanı adıyla şirketimiz adına anlamlandırmış olacağız. Yangın, sel veya deprem gibi doğal afetler zor dönemlerdir. Biz Türk milleti olarak bu zor dönemlerden birlik ve beraberlik içinde güçlenerek çıkmayı bilen bir milletiz ve cennet vatanımızı korumak da hepimizin görevi. Bu konuda sorumluluk üstlenmekten gurur duyuyoruz."

Yönetim Kurulu, Türkiye, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emin Grup Yönetim Kurulu, Hatay'da 30 bin ağaçlık Emin Üstün hatıra ormanı oluşturuyor - Son Dakika

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