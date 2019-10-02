Son Dakika Haberleri: Emin Grup yurt dışında yeni yatırıma hazırlanıyor
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Emin Grup yurt dışında yeni yatırıma hazırlanıyor

40 dakika önce

Afrika'ya yeni yatırımlar için bir iş seyahati yapan Emin Grup, Türk iş adamları ile birlikte Cibuti ve Somali'de ekonomik iş birliği üzerine görüşmeler gerçekleştirerek yeni yatırımlarla Afrika pazarında etkin olmayı hedefliyor.

Emin Grup yurt dışında yeni yatırıma hazırlanıyor, System.String[]

Afrika'ya yeni yatırımlar için bir iş seyahati yapan Emin Grup, Türk iş adamları ile birlikte Cibuti ve Somali'de ekonomik iş birliği üzerine görüşmeler gerçekleştirerek yeni yatırımlarla Afrika pazarında etkin olmayı hedefliyor.

Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de finans, enerji, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda hizmet veren Emin Grup, yurt dışında yeni yatırımlar yapmak üzere Afrika'da işadamları ve hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

İş seyahati kapsamında düzenlenen ziyaretlerde Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, iş adamlarından oluşan bir heyet ile Cibuti ve Somali'de ekonomik iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yurt dışı ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni yatırımlar, Afrika ve Türkiye arasında artan ekonomik ticaret hacmine destek olmak amacıyla yapılan iş gezisinde, çeşitli ülkelerin başbakan ve ticaret bakanlarının yanı sıra bölgedeki Türk işadamlarıyla toplantılar yapıldı.

Afrika,Türk yatırımcıları bekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 2002'den sonra etkin hale gelen Türkiye'nin Afrika stratejisine ve ülkeler arasındaki 20 milyar doları aşan ticaret hacmine destek olmayı amaçladıklarını belirterek, bölgede inşaattan enerjiye, hayvancılıktan gıdaya kadar birçok sektörde yatırım imkanlarının olduğunu bildirdi.

Üstün, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticaret hacminin gelişmesi, ekonomik iş birlikleri ile bu hacmin daha da artırılması konusunda biz iş adamlarına önemli görevler düşüyor. Bu doğrultuda Afrika'nın bazı ülkelerini kapsayan bir iş ziyareti gerçekleştirdik. Aramızda Türk iş adamlarının da bulunduğu bir heyet ile Cibuti ve Somali'de yeni yatırım fırsatları ve bazı iş birlikleri için görüşmeler yaptık. Görüşmelerimizde ülkelerin Başbakanları ve Ticaret Bakanlarıyla da iş birliğinin geliştirilmesi için bir araya gelme fırsatı bulduk.

Bazı ikili görüşmeler yaptık. Aynı zamanda bölgedeki Türk iş adamlarıyla da buluştuk. Yaptığımız görüşmeler ve analizler sonrası yeni yatırımlara yönelmeyi hedefliyoruz. Balkanlarda inşaat sektöründe hızlı adımlar atmaya başlamıştık. Oradaki yatırımlarımız bir yanda devam ederken Afrika'da da bazı adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Burada Türk iş adamlarını bekleyen önemli yatırım alanları var. Afrika'daki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesiyle ekonomik anlamda güçlü iş birliklerinin doğabileceğine inanıyorum."

Mogadişu Türk Büyükelçiliği'ni de ziyaret eden Emin Üstün, Büyükelçi Mehmet Yılmaz ile buluştu ve bölge ekonomisi ile ilgili bilgiler aldı.

Cibuti, Somali, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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