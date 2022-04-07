SPOR Emin Müftüoğlu: 14 ülkeden 25 takım 175 sporcu ile yola çıkacağız - Son Dakika

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Emin Müftüoğlu: 14 ülkeden 25 takım 175 sporcu ile yola çıkacağız

" 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerken inanılmaz duygulara kapıldım"

"600 milyon haneye ulaşmak istiyoruz"

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "14 ülkeden 25 takım 175 sporcu ile yola çıkacağız. Farklı kanallarda 600 milyon haneye ulaşmakla alakalı büyük bir tanıtım atağını ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 57'ncisi, 10-17 Nisan tarihleri arasında 'Tarihe ve Doğaya Saygı' mottosuyla gerçekleştirilecek. 10 Nisan'da Bodrum'da başlayacak olan organizasyon, 1308 kilometre yol kat edildikten sonra 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek. Düzenlenecek TUR öncesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Bu sene çok farklı bir parkur ortaya çıktığını ifade eden Emin Müftüoğlu, "Hep klasik parkurlar vardı, Alanya'dan İstanbul'a. İlk defa farklı bir parkur oldu. Bunda önemli etkenlerden bir tanesi 1915 Çanakkale Köprüsü. Gerçekten bu körü ülkemiz adına farlı bir proje. Gelişen Türkiye'nin aydınlık yüzü diyebiliriz. 'Tarihe ve Doğaya Saygı' mottosuyla yola çıktık. Hem turizm hem tanıtım hem doğa hem tarih hem de ülkemizin yaptığı önemli projeler hepsi bir arada çoklu birlikteliği ortaya çıkarmış oluyoruz. Geçen sene doğa ile ilgili ormanlarda sorunlar yaşanmıştı. Bununla alakalı Bodrum'da 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Hatıra Ormanlığı gerçekleştireceğiz. Bodrum'dan yola çıkarak uzun parkurlar neticesinde İstanbul'da sonlandıracağız" diye konuştu.

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇERKEN İNANILMAZ DUYGULARA KAPILDIM"

Emin Müftüoğlu, geçtiğimiz hafta 1915 Çanakkale Köprüsü'nde basın turu yaptıklarını hatırlatarak, "Ben de köprüyü geçerken inanılmaz duygulara kapıldım. Gelişen Türkiye'nin böylesine büyük bir projesini ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hepimiz teşekkür etmeliyiz. Hakikaten çok önemli bir proje. Gelecek yüzyılların hayatını kolaylaştıracak, ülkemize ekonomik olarak büyük katkılar sağlayacak bir köprü" şeklinde konuştu.

"14 ÜLKEDEN 25 TAKIM 175 SPORCU İLE YOLA ÇIKACAĞIZ"

57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ülkemizden Spor Toto ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor katılım göstereceğini dile getiren Başkan Müftüoğlu, "Bu yıl ilk kez takımlarımıza bisiklet firmaları da sponsor olacak. Bunlar gerçekten bisiklet sporumuz adına önemli gelişmeler. Amerikan ve Avrupa takımında da sporcumuz var. Yani 4 takımda Türk sporcular yer alacak. 14 ülkeden 25 takım 175 sporcu ile yola çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"600 MİLYON HANEYE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Bu sene önemli medya sponsorları olduğuna dikkati çeken Emin Müftüoğlu, " Eurosport, TRT, D Smart, Radyo D, Lig Radyo gibi önemli medya sponsorlarımız var. Eurosport'un olmadığı yerler için de ayrıca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı kanallarda 600 milyon haneye ulaşmakla alakalı büyük bir tanıtım atağını ortaya koymak istiyoruz" dedi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Emin Müftüoğlu, düzenlenen organizasyonu sadece bisiklet ailesinin yapmadığını sözlerine ekleyerek şunları dile getirdi: "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve sporun lideri Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde ki kendilerine teşekkür ediyoruz. Valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, emniyet teşkilatımız, jandarma, sağlık, Türkiye Spor Yazarları Derneği, haber ajansları, yazılı medya, görsel medya, sosyal medya ile kalabalık bir grubumuz var. Her şeyin iyisini yapmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Himayelerine alan ve 2015 yılında sahilde ilk bisiklete binen Cumhurbaşkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz."