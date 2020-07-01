Emin Tetik: Emin Bayram'ı Galatasaray'a hediye ettim - Son Dakika

Emin Tetik: Emin Bayram'ı Galatasaray'a hediye ettim

Semih Kaya ve Ozan Kabak'ın ardından Galatasaray altyapısı stoper çıkarma geleneğini 17 yaşındaki Emin Bayram ile devam ettiriyor.

Semih Kaya ve Ozan Kabak'ın ardından Galatasaray altyapısı stoper çıkarma geleneğini 17 yaşındaki Emin Bayram ile devam ettiriyor. Başakşehir maçındaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Emin Bayram'ın ilk hocası 62 yaşındaki emektar Emin Tetik, açıklamalarda bulundu.

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'Fiziğiyle dikkat çekiyordu'


"Atışalanıspor olarak Emre Çolak'ı da Galatasaray'a kazandırdık. Çok dar imkanlarda oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. 2013'te Emin Bayram futbol okulumuza gelmişti. Fiziğiyle diğer oyunculardan sivriliyordu. Ayakları da çok iyiydi. İlk görüşte ben futbolcunun nereye kadar gidebileceğini anlarım. Ondaki potansiyeli hemen gördüm."


'Galatasaray'a hediye ettim'


"Emin'deki potansiyeli görünce Florya'ya gittim. Ahmet Keskinkılıç hoca "Emin Tetik bize oyuncu vermez" dedi. Ben de size bir adam vereceğim A Takım'da bile oynayacak dedim. Emin'i bedavaya Galatasaray'a götürdüm, hediye ettim. Filiz lisans çıkarsak kulübümüz şimdi para kazanacaktı ama biz bu işi para için yapmıyoruz, kuruş para kazanmadık. Oyuncu çıkartmak bizim için gönül işi."


'Başakşehir maçında gurur duyduk'


"Gaziantep maçından önce oynama ihtimali vardı. Beni ziyarete geldi ve konuştuk sohbet etti. Helallik aldı. O maçta oynamadı. Oynamadığında sabretmesi gerektiğini söyledim. Başakşehir maçında ise kendisiyle gurur duyduk. İnsan emek verdiği oyuncuyu böyle görünce duygulanıyor."


'Çok iyi yerlere gelecektir'


"Zaman zaman konuşuyoruz zaten. Çok efendi ve saygılı bir çocuk. Kendisini daha da geliştirmesi gerekiyor. Bir stopere oranla gayet iyi bir ayağı var. Türkiye'de çok büyük bir yanlış var herkes fiziğe bakıyor. Yeteneğe bakmıyorlar. Emin'de yetenek fazlasıyla var. Çalışmaya devam ederse çok iyi yerlere gelecektir."


'Zenginden futbolcu olmaz'


"Bizim burası varoş kesim. Emin Bayram da Esenler Atışalanı'nda oturuyor. Ailesi de tekstil işiyle uğraşıyor. Maddi durumları çok iyi değildi. Zaten zenginden futbolcu olmaz. Burada bir kolej var oradan 18 oyuncuya lisans çıkarttım hiçbiri olmadı. Çok kısıtlı imkanlara rağmen çok oyuncu çıkarttık. Çok büyük potansiyel var buralarda, biraz destek alabilsek çok iyi oyuncular çıkartabiliriz." (Fanatik)


Emin Bayram, Galatasaray, Ozan Kabak, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:44 

Son Dakika Spor Emin Tetik: Emin Bayram'ı Galatasaray'a hediye ettim - Son Dakika Spor
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