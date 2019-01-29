Son Dakika Haberleri: Emin Turan Kişisel Sergisi Evin Sanat Galerisi'nde

Emin Turan Kişisel Sergisi Evin Sanat Galerisi'nde

26 dakika önce

Emin Turan'ın sekizinci kişisel sergisi ''Ark/Runnel'' 14 Şubat Perşembe günü Evin Sanat Galerisi'nde izleyici ile buluşuyor.

Emin Turan Kişisel Sergisi Evin Sanat Galerisi'nde, System.String[]

Sanatçı 8. kişisel sergisindeki işlerini oluk, su yolu anlamına gelen Ark başlığı altında topluyor. Turan'ın, tuvallerinin zeminini boyarken kullandığı ve ''yerçekimi geometrisi'' olarak adlandırdığı özgün tekniği, İstanbul'un binlerce yıllık geçmişindeki "su" olgusuna odaklandığı sergisinde yeni bir anlam kazanıyor; yapıtlardaki akışkan formlar Bizans Dönemi'nin vitrayları ve mozaiklerini anımsatarak sergideki bazı işlerin referans noktalarına selam veriyor. Nitekim Turan'dayeni sergisi hakkında; 'Eski bir Bizans yapısından arta kalan duvar, çerçevelerini suyun akışınca oluşturduğu vitraylarından görebilmektedir şimdiki zamanı, akışın tersine düşen bir aynaymışçasına..' diye bahsediyor.

''Yerçekimi geometrisi'' dokusu, resmin üretimi içindeki zamansal geçişkenliği mümkün kılarak, yapıtın oluşmasındaki katmanları açığa çıkarıyor. Bu doku, ayrıca, günümüzün iletişim ağları, şehir planları veya nöronlar arası kurulan sinaptik bağlantılar gibi yapılara izleyicinin bilinç dışı keşifler yapmasına yol açıyor.

Çalışmalarını ifadeci resmin çok aşamalı yapısı üzerine düşünerek ilerleten kuşağının öncü sanatçılarından Emin Turan, "Ark/Runnel" isimli yeni sergisi ile 14 Şubat - 9 Mart 2019 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi'nde izleyicileri ile buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:44 Kaynak: Bültenler

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