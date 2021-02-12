Emina'dan Mustafa Sandal'a haciz şoku!

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal arasındaki ipler yine gerildi! 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, 2018'de yollarını dostça ayırmıştı.

Boşanma protokolüne göre Emina Jahovic'e ülkesi Sırbistan'da 250 bin Euro'luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti. Çocukları Yaman ve Yavuz'un okul ve tatil masraflarının yanı sıra özel ihtiyaçlarının da Mustafa Sandal tarafından karşılanması taahhüt edilmişti.

BANKA İŞLEMİ YAPAMAZ HALE GELDİ

Şimdiye kadar bu konuda hiçbir sorun yaşamayan eski eşler, pandemi nedeniyle sıkıntıya giren Mustafa Sandal'ın 2 aydır nafakayı ödeyememesi nedeniyle avukatlık oldu! Emina Jahovic, 1.5 yıldır para kazanmamasına rağmen ödemelerini aksatmayan, ancak son 2 aydır sıkıntıya giren Sandal'ı affetmedi ve hakkında yasal işlem başlattı.

Eski eşinin Etiler'deki ofisine ve Beykoz'daki evine haciz memurlarını gönderten Jahovic, eşyalarını haczettirdi. Hacizli eşyalar şimdilik yediemin olarak Sandal'da kalırken, haciz şoku bununla bitmedi! Ünlü sanatçı, tüm banka hesaplarına tedbir konulduğundan işlem yapamaz hale geldi. Mustafa Sandal'ın alacaklı olduğu firmalara da tedbir kararı bildirildi.

Surların kurtarılması için destek oldu

Geçen temmuz ayında Göltürkbükü'nde hizmete soktuğu Akfen Bodrum Loft tatil köyünden pandemi nedeniyle kış döneminde de ayrılmayan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Bodrum'un tarihi ve kültürel mirasını desteklemeye devam ediyor. Bodrum-Torba'da geçen ay keşif turu yaparak tarihi M.Ö. 1500 yıllarına dayanan Leleg Anıt Mezarları'nı rehber eşliğinde gezen Hamdi Akın, o anlara ait kareleri Instagram'da takipçileriyle paylaşmıştı.

Tarih ve doğa meraklısı olan Akın, duyduğuma göre Bodrum'da yaklaşık 2 bin 400 yıl önce inşa edilen Halikarnassos Surları'nın ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalara da destek olmaya karar vermiş. Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMIA) ve Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan projeye Akfen Bodrum Loft sponsor olmuş. Yürütülen projede Halikarnasos Surları, Mylasa, Pedesa ve Myndos kapılarını kurtarma kazısının yapılması, üzerindeki molozlardan arındırılıp görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

İkinci bebek yolda

Futbol dünyasının ünlü ismi Vedat İnceefe ve tasarımcı eşi Esra İnceefe, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

İnceefe çifti, 2012 yılında evlenmiş ve 2 yıl sonra ilk çocukları Emir'i kucaklarına almıştı. Kendi yarattığı moda markasıyla adından söz ettiren Esra İnceefe'nin 5 aylık hamile olduğunu ve erkek bebek beklediğini öğrendim. Ben de çifti tebrik ediyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum...

İpekel'in torunu YouTuber oldu

Monik İpekel'in torunu Yasmin Gülman da dijital dünyada yerini aldı! Yasmin Gülman genç yaşında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirirken, aynı zamanda YouTube'a içerik üretip takipçilerine her gün faydalı bilgiler sunuyor. Kendi adını taşıyan kanalının "eğlence, macera, seyahat ve gıybet" içerdiğini söyleyen Gülman, kısa sürede 250 bin görüntülenme sayısını ulaşmış bile.