Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi

Merak uyandıran takipçiyi inceleyen Sütşurup, bu hesaptan sürekli Emina Jahovic'e güzel yorumlar yapıldığını fark etti. Bir de üstüne Jahovic'in resmi hesabıyla aynı paylaşımları yapan hesabın sahte olduğu ortaya çıktı. Bu durumu yakın arkadaşlarına kahkahalar eşliğinde anlatan sosyetik güzel, Instagram 'dan komik bir gönderme yaptı. İbrahim Tatlıses 'in bir videosunu paylaşan Sütşurup, "Günlerdir storylerimi izleyen fake hesabın kim olduğunu bulmuşumdur" notu düştü. Bu paylaşımdan sonra, Emina'ya ait olan fake hesap hemen kapandı.

Sütşurup İbrahim Tatlıses'in "Biliyor musun? Seni tanıyorum ve biliyorum. Haberin olsun" dediği videoyu paylaştı. Fake hesap hemen kapandı.

Yaşadığı olayı yakın arkadaşlarına anlatan Melis Sütşurup, olaya gülüp geçti.51 yaşındaki Mustafa Sandal, kendisinden 20 yaş küçük olan Melis Sütşurup'la çok mutlu. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un geçtiğimiz ay Bodrum tatiline oğlu Yaman da eşlik etmişti. Yaman, cici annesiyle keyifli anlar yaşamıştı.