Üye Girişi
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi - Son Dakika

Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi

05.09.2021 10:46
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi, System.String[]

Mustafa Sandal, oğlu Yaman ve sevgilisi Melis Sütşurup'la Bodrum'da tatil yaptı. Eski eşi Emina Jahovic'i ise merak sardı! Sırp şarkıcı, sahte hesap açıp sosyetik güzeli takibe aldı. Ancak teknoloji mağduru olup yakayı ele verdi! Sütşurup ise hesabın Emina tarafından açıldığını anladı!

Takvim'den Deniz Bayar'in haberine göre; Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, sosyal medya mağduru oldu. Sırp şarkıcıyı geçtiğimiz ay oğlu Yaman'ın, Melis Sütşurup'la Bodrum tatilinde verdiği mutuluk pozlarından sonra merak sardı. Fake hesabından Sandal'ın aşkının paylaşımlarını inceleyen Jahovic, kendisini ele verdi. Yaptığı paylaşımları saniyeler sonra görüntüleyen takipçi, Melis Sütşurup'un dikkatinden kaçmadı.

Merak uyandıran takipçiyi inceleyen Sütşurup, bu hesaptan sürekli Emina Jahovic'e güzel yorumlar yapıldığını fark etti. Bir de üstüne Jahovic'in resmi hesabıyla aynı paylaşımları yapan hesabın sahte olduğu ortaya çıktı. Bu durumu yakın arkadaşlarına kahkahalar eşliğinde anlatan sosyetik güzel, Instagram'dan komik bir gönderme yaptı. İbrahim Tatlıses'in bir videosunu paylaşan Sütşurup, "Günlerdir storylerimi izleyen fake hesabın kim olduğunu bulmuşumdur" notu düştü. Bu paylaşımdan sonra, Emina'ya ait olan fake hesap hemen kapandı.

Sütşurup İbrahim Tatlıses'in "Biliyor musun? Seni tanıyorum ve biliyorum. Haberin olsun" dediği videoyu paylaştı. Fake hesap hemen kapandı.

Yaşadığı olayı yakın arkadaşlarına anlatan Melis Sütşurup, olaya gülüp geçti.51 yaşındaki Mustafa Sandal, kendisinden 20 yaş küçük olan Melis Sütşurup'la çok mutlu. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un geçtiğimiz ay Bodrum tatiline oğlu Yaman da eşlik etmişti. Yaman, cici annesiyle keyifli anlar yaşamıştı.

Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup, Emina Jahovic, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu 10:08 Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler 09:45 Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip tutuklandı 09:40 Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip tutuklandı
Hande Yener dediğini yaptı! 09:22 Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı 00:34 "Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı 19:18 Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı 16:47 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü 15:59 Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:19 Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri
10:09 Son dakika: İstanbul'da kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın çıktı! Ekipler alevlere müdahale ediyor
10:08 Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu
09:49 Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak
09:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak
09:29 Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yakayı ele verdi! Yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelmiş
09:26 Taliban, protesto gösterisi düzenleyen Kabil'li kadınlara şiddet uyguladı
09:21 Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı
09:17 İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor
09:14 İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri         
10:19
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! "Size güzel haberler vereceğim" diye söze başladı         
09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak         
09:35
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi         
22:26
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı         
16:17
Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi         
15:55
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 10:51:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement