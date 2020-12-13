Emina Jahovic: Kozmetik işi pandemiden etkilendi
13.12.2020 09:18
Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ünlü şarkıcı, markasıyla ilgili sorular üzerine "Biz de pandemiden etkilendik, yine de şimdilik iyi gidiyoruz" dedi.
Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ünlü şarkıcı, markasıyla ilgili sorular üzerine "Biz de pandemiden etkilendik, yine de şimdilik iyi gidiyoruz" dedi. Emina Jahovic, "Eski eşiniz Mustafa Sandal'la birbirinize küstüğünüz doğru mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Hayır, çıkan haberler doğru değil. Mustafa'yla konuşuyoruz."
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