Emina Jahovic kozmetik markasıyla Balkanlar'da 1 numara

Onlar sadece yaptıkları müzikle değil; stilleri, kişilikleri ve seçimleriyle de milyonlarca kişiyi etkileri altına alıyor. Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Selena Gomez ve Jennifer Lopez gibi müziğin ünlü isimleri, kurdukları markalarla kozmetik sektörünün devlerine kafa tutuyor. Balkanlar'ın süperstarı Emina Jahovic de onların izinden gidiyor!

Yıllar süren çalışmalar sonrasında kadınların en çok ihtiyaç duyduğu ürünleri "Yaemina Beauty" adıyla markalaştıran Emina Jahovic, 6 ayda Balkanlar'da en çok satan kozmetik markası haline geldi.

Başarısını tebrik etmek için aradığım Jahovic, "Pandemiye ve makyaj ürünü satışlarının düşmesine rağmen önce Balkanlar'da, daha sonra Türkiye'de hızlıca pazar payı kazandık. Özellikle Balkanlar'da her girdiğimiz noktada birinci marka olduk" dedi.

HEDEFTE ÜÇ YENİ ÜLKE VAR

6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmeyi planladıklarını anlatan ünlü şarkıcı, "Balkan ülkeleriyle birlikte çok hızlı bir başlangıç yaptık ve hızımız her geçen gün büyüyerek devam ediyor" dedi. Ayrıca bir müjde verdi:

"Yurtdışı ağırlıklı olarak dijital tarafta çalışmalarımız sürüyor ama 6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmek planlarımız arasında. Bu da 100'e yakın yeni nokta açmak demek. Yaemina Beauty'yi global marka haline getirmek üzere emin adımlarla ve gururla ilerlemeye devam edeceğiz."

Aşk yeniden

Geçtiğimiz ocak ayından bu yana flört eden cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi ve iş insanı Nuri Ensari, kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi.

İlişkilerine minik bir ara veren çift, geçtiğimiz günlerde Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın düğününe el ele katılarak dostlarının yüzünü güldürdü. Birlikte çok mutlu görünen Aslı Sipahi ve Nuri Ensari, aralarındaki fikir ayrılıklarını aşmış belli ki. Hatta aldığım duyumlara göre çift, yaz aylarında sürpriz bir haberle gündemimize düşebilir...

Kadınlar Günü için buluştular

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Nişantaşı'ndaki Daisy Poliklinik'in lansman davetinde bir araya geldi. Kadınlar Günü vesilesiyle yapılan davete ev sahipliği yapan Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, yeni teknolojiler konusunda bilgi verdi. Pandemi nedeniyle küçük bir davetli grubunu ağırlayan Zevzir'in konukları arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un zarif eşi Pervin Ersoy ile Feryal Gülman, Serap Sarı, Bilge Kuru, Yağmur Ayaydın ve Emel Ayaydın da vardı.

Pervin Ersoy- Songül Durur Zevzir

Feryal Gülman

Serap Sarı