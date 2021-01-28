Emina Jahovic: Savaşmaktan yoruldum - Son Dakika

Emina Jahovic: Savaşmaktan yoruldum

28.01.2021 07:37
Emina Jahovic: Savaşmaktan yoruldum, System.String[]

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Göcek'teki bir otele borcunu ödemediği iddia edilen şarkıcı için ülkesi Sırbistan'da yayımlanan bir gazete, "Utanıp Türkiye'den kaçtı" diye yazmıştı. Jahovic, konuya açıklık getirdi:

"Böyle bir şeyin yaşanmış olacağına ihtimal veriyor musunuz? Ben artık bu tarz yanlış haberlerle savaşmaktan yoruldum. Kimseye bir şey açıklamak istemiyorum. Bana bununla ilgili bir belge getirsinler, tamam." Birisinin kendisiyle uğraştığını ifade eden Emina Jahovic, "Bildiğim tek şey, birisi kasıtlı olarak benimle uğraşıyor. Beni insanlar tanımıyor. Türkiye'de tanısalar nasıl bir insan olduğumu iyi bilirlerdi. Ben kendi kariyerim için burada bir uğraş içerisine girmedim.

İyi bir eş, iyi bir anne olmak istedim. Mustafa'nın önüne de hiçbir şekilde geçmek istemedim, hep arkada durdum. Boşandıktan sonra herkes bana saldırdı. Bu beni gerçekten yaralıyor ama ben Türkiye'yi seviyorum. Bunun için Türkiye'den ayrılacak değilim" diye konuştu.

Emina Jahovic: Savaşmaktan yoruldum

Mustafa Sandal, Emina Jahovic, Türkiye, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Emina Jahovic: Savaşmaktan yoruldum - Son Dakika Magazin


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