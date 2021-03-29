Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız
29.03.2021 07:36
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Jahovic, eski eşinin nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca "Benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var, onları korumamız lazım" dedi.
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Jahovic, eski eşinin nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca "Benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var, onları korumamız lazım" dedi.
Şu anda nafaka alıp almadığı sorulan şarkıcı, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz. Ben çalışıyorum, çocuklar için buradayım. Tabii ki babası da çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama dediğim gibi denge oturtmamız gerek" şeklinde konuştu.
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