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Emine Akel Anaokulu açıldı

34 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hayırsever Mehmet Necati ve eşi Emine Akel tarafından inşa ettirilen anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Emine Akel Anaokulu açıldı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hayırsever Mehmet Necati ve eşi Emine Akel tarafından inşa ettirilen anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 10 derslikli anaokulun açılış törenine Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, hayırsever Mehmet Necati ve eşi Emine Akel ile vatandaşlar katıldı.


Rana Selçuk, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin toprak gibi olduğunu söyledi. Bu toprakta ekilen filizleri büyütmek, yeşertmek ve meyveye dönüştürmek için öğretmenlere ve eğitim kurumlarına büyük görev düştüğünü belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Onun için bu tohumları yeşertmek de çürütmek de öğretmenlerimizin elinde. Bu filizler güzel yeşerirse ülkemiz her anlamda kalkınır, geleceğe taşınır. Çünkü geleceğimizin mimarları çocuklarımız. Çağımızda eğitim çok daha önemli. Anneler babalar eğitimden çok öğretime önem veriyorlar. Eğitim olmaz ise öğretmenin hiçbir anlamı yok. Bilgiye ulaşmak kolay ama hangi bilgiyi almalıyız, hangisinden uzak durmalıyız bunu öğretecek kişi öğretmenlerimiz."


Kaymakam Öner de okul öncesi eğitim sürecinin kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olduğunu vurguladı.


Törende konuşan hayırsever Emine Akel de herkesin elinden geldiğince eğitime destek olmasını diledi.


Konuşmaların ardından halk oyunları eşliğinde okulun açılışı gerçekleştirildi.

Balıkesir, Burhaniye, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:22 Kaynak: AA
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