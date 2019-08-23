Emine Bulut anısına maçlar 1 dakika geç başlayacak
1 saat önce
Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:20 Kaynak: İHA
Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından çıkan karara göre, Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.
(İHA)
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