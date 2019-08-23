Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayeti
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Emine Bulut cinayeti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Eli kanlı katilin en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyorum.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Eli kanlı katilin en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Ne söylenebilir ki bu vahşete! Kelimeler yetersiz! Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Eli kanlı katilin en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyorum." mesajını paylaştı.

Emine Bulut, 18 Ağustos Pazar günü Kırıkkale'de bir restoranda eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanmıştı. Emine Bulut, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan şüpheli Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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