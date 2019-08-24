Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayeti
Son Dakika Güncel Haber

Emine Bulut cinayeti

41 dakika önce

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz.

Emine Bulut cinayeti, System.String[]

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, " Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor." dedi.

Köse, partisinin Malatya İl Başkanlığı önünde "kadın cinayetleri" ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Kadınlara yönelik şiddetle ilgili ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını söyleyen Köse, Kırıkkale'de, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldürülmesini kahrolarak öğrendiklerini dile getirdi.

Köse, "Yine bir kadın eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürüldü. 'Ölmek istemiyorum' diye feryat eden Emine Bulut, eski eşi tarafından öldürüldü. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Köse, cinayet zanlısı eski eşin gerekli cezayı alması için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.

2019 yılında erkekler tarafından öldürülen 223 kadının "Ölmek istemiyorum" şeklinde haykırdığını söyleyen Köse, "Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bu katliamlar bitmeyecek." şeklinde konuştu.

Köse, kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Emine Bulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den, Emine Bulut'un katiline "Aslan parçası" diyen dernek başkanına dava
Doğum yapan eşini bıçakladı Avukat Teymur: Dernek başkanının Emine Bulut cinayetini öven sözleri 2 ayrı suç içeriyor Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:18:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]