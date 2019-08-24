Emine Bulut cinayeti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, son olarak Kırıkkale'de Emine Bulut'un ölümüyle sonuçlanan kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

İlk olarak Beşiktaş'ta toplanan grup, Atatürk Cumhuriyet Demokrasi Anıtı'ndan Beşiktaş Çarşısı'ndaki Kartal Heykeli'ne kadar yürüdü ve burada basın açıklaması yaptı. Grup, daha sonra buradan Kadıköy'e geçti.

Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir araya gelen İYİ Parti üyeleri, "ölmek istemiyorum", "şiddet acizliktir" ve "anne lütfen ölme" yazılı pankart ve dövizler taşıdı, çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, çok acı ve üzüntü verici bir olay yüzünden burada toplandıklarını belirtti.

Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetini hatırlatan Kavuncu, "Vahşi bir cinayet insanlığın geldiği noktayı hepimize sorgulattı ve bizler içinde bulunduğumuz bu durumdan, şahit olduğumuz tablodan hem acı duyduk, hem utandık." dedi.

"Emine Bulut bir kadın ve tek başına ayakları üstünde durup evladına bakmaya çalışırken bir erkek tarafından vahşice katledildi." diyen Kavuncu, şunları söyledi:

"Emine Bulut ölmeden önce son kez bir çığlık attı. Fakat toplumumuzda sesini bile çıkaramadan katledilen şiddete, tecavüze psikolojik işkenceye maruz kalan binlerce kadın var. Her ay cinayete kurban giden kadınların istatistiklerinin tutulduğu, yıllık verilere göre analizlerin yapıldığı kahrolası bir çağda bir düzende yaşıyoruz."

Emine Bulut'un bir toplumun gözü önünde katledildiğini dile getiren Kavuncu, "Emine Bulut yaralandıktan sonra anında müdahale etmek yerine görüntüleri kayda alanlar kadar bu süreçte hepimizin payı var. Bir daha bu vahşetlerin yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Siyaset üstü olarak algılanması gerektiğini düşündüğümüz bu konuda bütün siyasi partileri sivil toplum kuruluşlarını ve devletin ilgili kurumlarını ortak ve uzun vadeli bir programın hazırlanması için davet ediyoruz." dedi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.