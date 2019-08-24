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Emine Bulut cinayeti

24 dakika önce

Kayseri'de kadınlar, Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

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Kayseri'de kadınlar, Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen ve daha önce cinayetlerine kurban giden kadınların isimleri yazılı tişörtleri giyen bazı kadınlar, ellerinde "Anneler ölmesin, çocuklar görmesin", "Ölmek istemiyoruz, anne lütfen ölme", "Kadın ölür, toplum ölür" yazılı pankartlar taşıdı.

Sloganlar atarak Kırıkkale'de yaşanan cinayete tepki gösteren kadınlara, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın da aralarında bulunduğu erkekler de destek verdi.

Burada grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Kayseri Şubesi Kadın Sekreteri Nilgün Demir Nuray, vahşice işlenen bu cinayeti kadınlar olarak lanetlediklerini belirtti.

Kadınlar olarak her türlü şiddete karşı şiddetsiz bir dünyayı örmek ve Emineler'in hesabını sormak için mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Nuray, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Emine Bulut, Kırıkkale, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:26 Kaynak: AA
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