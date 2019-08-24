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Emine Bulut cinayeti

17 dakika önce

İstanbul Kadın Meclisleri, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

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İstanbul Kadın Meclisleri, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.


Kadıköy iskelesi önünde toplanan grup, "Ölmek istemiyoruz", "Kadın cinayetlerine durduracağız" yazılı pankart ve "Anne lütfen ölme", yazılı dövizler açarak, "Asla yalnız yürümeyeceksin" şeklinde slogan attı.

Protesto eyleminde bazı kadınların temsili olarak boğaz kısımına makyajla bıçak yarası yaptığı görülürken, bazıları da kanlı gömlek giyerek yere yattı.

İstanbul Kadın Meclisleri adına basın açıklaması yapan Dilber Sünnetçioğlu, burada son sözleri "ölmek istemiyorum" olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuklarını ifade etti.

Sünnetçioğlu, "Emine Bulut 10 yaşındaki kız çocuğunun 'anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Bunları kadınlara reva görenler utansın. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, yaşamak. En temel insan hakları olan yaşamlarını istiyor." dedi.

Sünnetçioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul Sözleşmesi'ne, 6284 sayılı kanuna saldırıyorsunuz, yuva yıkan yasa diyorsunuz. O yasalar kadınlar yaşasın, şiddet görmesin diye çıkan yasalar. Kadınların hayatta kalması için bir şifre. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı koruma kanunu etkin bir şekilde uygulanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin sunduğu, şiddeti önleme, şiddetten korunma, etkin kovuşturma, kadınları güçlendiren politika yükümlülükleri yerine getirilmelidir."

Açıklamanın ardından öldürülen kadınların isimleri tek tek okunurken, eyleme katılanlar hep bir ağızdan burada şeklinde cevap verdi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Emine Bulut, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:06 Kaynak: AA
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